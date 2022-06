Obri les portes el "somni" de Caixaforum València, un "espai per a ser viscut amb un temps mediterrani"

A l'interior de l'"enorme costellam de balena" dissenyat per Santiago Calatrava, l'arquitecte Enric Ruiz-Geli, de l'estudi Cloud 9, ha projectat un "espai per a ser viscut amb un temps mediterrani". El resultat és un gran centre "per a la cultura, l'art, la ciència, les humanitats i totes les edats". "Un somni dins d'altres somnis".

El president de la Generalitat, Ximo Puig, l'alcalde de València, Joan Ribó, i el president de la Fundació "la Caixa", Isidro Fainé, han inaugurat l'espai, que compta amb prop de 10.000 metresquadrats dedicats a la difusió del coneixement, dos salesd'exposicions, un auditori amb capacitat per a unes 300 persones,una llibreria, un restaurant i un espai familiar i educatiu.

Fainé ha recalcat que el projecte no ha estat exempt de dificultats -les tasques de construcció s'han dut a terme en plena crisi sanitària-, però ha lloat la fe i el treball per a convertir-lo en realitat. "Més enllà de la seua bellesa arquitectònica, que devem en primer terme a Calatrava i en segon a Ruiz-Geli, aquest Caixaforum representa l'embranzida de la societat valenciana", ha asseverat.

Per a Fainé, València és un "pol d'atracció social, cultural i econòmica" que s'ha posicionat a nivell internacional. En aquest punt, ha emfatitzat el "compromís històric, interromput i creixent" de la fundació amb aquesta terra.

"A partir de demà, Caixaforum València serà un centre de coneixement per a tots, un centre per a la cultura, l'art, la ciència, les humanitats i totes les edats. Un somni dins d'altres somnis. Un Caixaforum molt singular. Tot està preparat perquè s'òmpliga de vida", ha agregat.

Per la seua banda, el president ho ha definit com un "àgora d'art i pensament, el millor Caixaforum". Es tracta d'un pol cultural de primera magnitud a Europa", ha subratllat Puig, qui ha agraït el seu "compromís" a la Fundació "la Caixa" per aquesta aposta, que suposa una "inversió de 300 milions en els 50 anys" pels quals es perllonga la concessió. "Gràcies per aquest somni. Aquesta fita defineix el valor de la teua paraula", ha dit el cap del Consell a Fainé.

També ha expressat la seua satisfacció l'alcalde, Joan Ribó, qui s'ha mostrat segur que el Caixaforum "completarà l'àmplia oferta cultural de València, que ha ressorgit amb força després de la pandèmia". Ha fet notar que "tindre un gran contenidor cultural" com a est és un reclam per a un turisme de qualitat i ha destacat la combinació de "tradició i futur" de la capital valenciana, que l'ha convertit en un referent internacional. "I Caixaforum encaixa a la perfecció amb l'essència mediterrània de València", ha conclòs.

Abans de l'acte d'inauguració, al qual han assistit nombroses personalitats de la política, l'economia i la societat valencianes, la directora general adjunta de la Fundació "la Caixa", Elisa Durán; l'arquitecte Enric Ruiz-Geli i els comissaris de les exposicions han realitzat una visita guiada als mitjans per les instal·lacions i les mostres inaugurals.

Durán s'ha mostrat feliç per poder obrir a la ciutadania aquest "espectacular" Caixaforum -el nové de la xarxa- i "estar present de forma permanent en l'oferta cultural de la ciutat". Després de la pandèmia, "hui més que mai sabem que la cultura és allò que ens ha unit en el període de confinament i que la cultura és benestar", ha assegurat.

"UN MOTIU PER A TORNAR"

La directora general adjunta de la Fundació ha animat als ciutadans a acudir al centre perquè "trobaran allò que realment els agradarà, estaran confortables en aquesta àgora, aprendran i trobaran un motiu per a tornar".

Preguntada per previsions de xifres de visitants, ha instat a deixar passar el primer any, encara que ha assenyalat que la ubicació de l'espai, en plena Ciutat de les Arts i les Ciències, suma al públic local un focus d'atracció turística. Tenint en compte que els Caixaforum de Madrid i Barcelona reben entre 750.000 i 800.000 visites, ha obert una forqueta per a València que pot oscil·lar entre els 500.000 i els 700.000. En qualsevol cas, ha precisat que el més important no és un nombre de visites sinó la consolidació d'un públic per a aquesta proposta cultural.

L'arquitecte Enric Ruiz-Geli també s'ha referit a les instal·lacions de València com "un somni". "Un somni per a València, per a la Fundació "La Caixa", per a tots els que han participat i per a mi". De fet, ha mostrat als periodistes una fotografia de l'Àgora buida quan la va conéixer i de l'esbós que va dibuixar després de passar unes cinc hores en l'edifici.

L'autor ha bromejat amb el fet que és la primera vegada que guanyen un concurs sense fer un edifici, ja que el que s'ha creat és "un paisatge". És un "espai per a ser viscut amb un temps mediterrani", ha manifestat, i ha resumit: "Encara no hi ha arquitectura perquè aquesta ocorre quan hi ha un diàleg entre l'espai i la ciutadania. Només hi haurà arquitectura quan aquest espai siga un paisatge ple de gent amb activitat cultural".

EXPOSICIONS INAUGURALS

I dins d'aquesta programació cultural, cada exercici s'obriran sis exposicions. Les tres primeres viatgen per passat, present i futur. 'Faraón. Rey de Egipto', en col·laboració amb el British Museum, acosta els visitants a una civilització fascinant amb 137 peces, entre les quals destaquen orfebreria i estàtues monumentals.

'Horizonte y límite. Visiones del paisaje', a partir de fons de la Col·lecció d'Art Contemporani Fundació "la Caixa", reuneix 31 obres de 24 artistes de la talla de Courbet, Miró o Anglada-Camarasa; i, finalment, l'experiència interactiva en El Núvol -un dels espais més icònics del Caixaforum valencià- 'Educando en la era de la inteligencia', que convida a conéixer el potencial educatiu d'aquesta tecnologia.

Al costat d'aquestes seleccions temporals, dos peces que s'integren en el paisatge del Caixaforum són 'El Palafit', d'Anna Talens, una escultura que dóna la benvinguda en l'exterior amb una evocació a l'arquitectura tradicional de l'Albufera, i la instal·lació d'Inma Femenía 'Arc al cel', que recrea un arc de Sant Martí.

Així mateix, l'entitat ha programat nombroses activitats per a les primeres setmanes, entre les quals figura la primera edició de les Nits d'estiu, on se citen la música, la poesia, el cinema i les arts escèniques. Per a celebrar l'obertura, es desenvoluparà unes jornades de portes obertes del 22 al 30 de juny les entrades del qual estan ja reservades íntegrament.