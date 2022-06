El 112 compleix 23 anys amb quasi 80 milions de telefonades

Des d'aleshores, durant 23 anys, aquest servici atén ininterrompudament totes les telefonades d'emergències de qualsevol tipus les 24 hores del dia, els set dies de la setmana. Es tracta del telèfon únic europeu d'emergències al que es pot cridar des de qualsevol mòbil, àdhuc estant bloquejat, sense introduir el pin i des de qualsevol companyia sempre que es tinga cobertura.

Com a secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José Mª Àngel ressalta la marxa d'aquest servici que "tot i sent jove, s'ha convertit en un dels millors centres 112 de l'estat espanyol, i bona prova d'açò són els recents reconeixements públics per part del Ministeri", ja que la Generalitat va desenvolupar per als centres de tota Espanya el sistema AML que acurta la distància d'ubicació de qui crida en una emergència.

De mitjana, l'1·1·2 Comunitat Valenciana rep entre 8.000 i 10.000 telefonades al dia. En 2022, fins al 31 de maig ha agafat un total d'1.199.263 telefonades, mentre al juny porta 177.375 i la majoria són per emergències sanitàries.

Aquest servici es reforça o redimensiona en funció de les necessitats. Fa dos anys va haver de condicionar una nova sala per a donar resposta a un volum major de telefonades a causa de la pandèmia, igual que recentment per la guerra d'Ucraïna.

REFORÇ PER SANT JOAN

Durant aquesta setmana, els torns del personal es reforçaran un 21% per les festes de Sant Joan. L'objectiu és atendre amb major celeritat les telefonades des d'aquest dijous fins al diumenge.

En concret, el 23 i 24 de juny treballaran 63 professionals en la sala d'atenció de telefonades, 48 operadors i 15 persones en coordinació. Aquest reforç suposa un augment del 26% respecte als 46 empleats que atenen en sala un dia ordinari.