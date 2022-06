UGT i CCOO acusen ASCER de "bloquejar" les negociacions del conveni i anuncien mobilitzacions si no es desbloquegen

CCOO i UGT han acusat l'Associació Espanyola de Fabricants de taulells i Paviments Ceràmics (ASCER) de "bloquejar" les negociacions del conveni col·lectiu del taulell i han anunciat que no firmaran un conveni que no continga clàusules de revisió salarial i que no garantisca frenar la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors del sector. Els sindicat han anunciat que organitzaran mobilitzacions en cas de persistir el bloqueig.

Després de l'última reunió en el marc de la negociació del conveni del taulell entre la patronal ASCER i els sindicats CCOO i UGT, les organitzacions sindicals han informat de la "difícil i preocupant" situació en la qual es troba la negociació, "a causa de l'actitud irresponsable i egoista d'una patronal que està dinamitant la pau social i la possibilitat d'aconseguir acords".

Uns acords que -segons han indicat els sindicats en un comunicat- són "molt necessaris" per als treballadors, com també per a les seues famílies, "que veuen dia a dia com s'empobreixen treballant en un sector que segueix generant rendibilitat i alts beneficis per a les empreses".

UGT i CCOO considera que ASCER segueix en la mateixa línia dels últims anys, "no aportant cap proposta salarial en la negociació, sinó plantejant retallades i eliminació de drets per a la plantilla, tals com la supressió del plus tòxic penós perillós; la incorporació d'un grup professional amb salaris més baixos; i la negativa a reduir la jornada de treball, amb el que açò suposa en un sector que es treballa els 365 dies de l'any i tots els caps de setmana en torns rotatius i continus"; condicions que -han apuntat- "clarament han de millorar si es té en compte la no incorporació al sector de joves i la dificultat de trobar mà d'obra".

Vicente Chiva, representant d'UGT, ha comentat que la patronal es nega a garantir el poder de compra dels salaris i ha afegit que els sindicats no acceptaran un conveni "que no arreplegue una clàusula de garantia salarial a l'IPC".

"ENS JUGUEM PERDRE SALARIS"

Jordi Riera, representant de CCOO, ha apuntat que en l'actual context inflacionista, els treballadors es juguen molt i no poden permetre la pèrdua de quasi 10% de poder de compra dels seus salaris. "Ens juguem perdre salaris després dels millors anys de rendibilitat i productivitat i beneficis del sector", ha subratllat.

Els sindicats han apuntat que, veient la proximitat de les mobilitzacions per a defendre el seu nivell de poder adquisitiu, entenen que és el millor moment per a "barallar al màxim" pel que els treballadors i les treballadores del sector i les seues famílies necessiten per a poder seguir pagant.

"La conquesta dels nostres drets i la millora de les nostres condicions dependran de la nostra capacitat de mobilització i de lluita", han assenyalat UGT i CCOO, que han advertit que "per un futur conveni digne, per unes millors condicions de treball i sobretot per la garantia de millora dels salaris, organitzaran mobilitzacions en el cas que el bloqueig en la negociació persistisca".