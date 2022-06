Robles (Compromís) agraeix a Oltra l'"empatia" de no acudir a l'executiva per a "afavorir els espais de diàleg"

Així ho ha indicat Robles en la roda de premsa posterior a la Junta de Síndics d'aquest dimarts, on ha defès també l'acte que va celebrar la coalició dissabte passat, on ha indicat que van explicitar que Oltra "no està sola".

Quant a si es prendrà una decisió sobre la situació d'Oltra, Robles ha remarcat que no està en l'ordre del dia, i ha defès els "tempos" de la coalició, que assegura que ha demostrat "coherència i transparència en tantes ocasions com s'ha demanat". "Nosaltres decidirem les coses que hàgem de decidir en el moment que s'hagen de decidir", ha agregat.

Preguntada sobre el desgast produït per aquesta situació, ha insistit que "les decisions han de ser les millors per a tota la ciutadania". Així mateix, ha insistit que les decisions de Compromís "són únicament i exclusivament de Compromís". "Qui vullga influir, que entre, participe i es vincule a la coalició", ha indicat.

Sobre la postura del president, Ximo Puig, que la situació se solucione "més prompte que tard", ha indicat que "els 'tempos' de Puig són seus, que no del Botànic". "El Botànic és un govern constituït per tres partits en el qual les decisions s'han de prendre de manera consensuada", ha agregat.

Així, ha insistit que Puig és un president "investit amb el suport de tres grups parlamentaris" i que en el seu govern "les decisions es prenen de manera consensuada, dialogada i de manera conjunta, en cap cas de manera unilateral".

Preguntada si Oltra declararà davant el jutjat com a vicepresidenta el pròxim 6 de juliol ha afirmat: "No sé què passarà el pròxim 6 de juliol".

PRESSIÓ

En la compareixença també ha estat el diputat Carles Esteve, d'Iniciativa -el partit al que pertany Mónica Oltra-. Preguntat sobre la pressió de la qual va parlar el divendres la vicepresidenta en la roda de premsa del ple del Consell, ha asseverat: "Mónica Oltra i Compromís hem vingut ací a açò, hem vingut a aguantar aquesta pressió i l'aguantarem".

A més, ha indicat que són "incòmodes per a certes forces vinculades a la dreta i l'extrema dreta". Robles, en aquest punt, ha defès la importància que Compromís estiga "estirant cap a unes polítiques socials" i s'ha preguntat què passaria "si no estigueren Oltra i Compromís". "No pararem", ha assenyalat.

Respecte a l'acte del dissabte a València, ha indicat que Compromís "explicitarà tantes vegades com faça falta" que Oltra "no està sola". Esteve ha apuntat a la "cruesa i l'agressivitat" amb la qual, al seu juí, li està atacant, però ha assegurat que "cal respondre les dificultats amb alegria". "Què major dificultat cal estar imputades sense proves?", s'ha preguntat. "Hi ha molta gent que ens vol sense alegria i tristes. Eixe no és el nostre estil, i parla molt d'aquest projecte", ha agregat.