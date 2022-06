Curt Creixent tria els huit curtmetratges que es presentaran davant un jurat professional

Els seleccionats en categoria de desenvolupament de projecte, és a dir, aquells que encara estan en fase de guió són 'Cae la noche (Cau la nit)', curt de ficció de Julu Martínez; 'En recuerdo de Lupi', de Sil Mares que barreja documental i ficció; el curtmetratge d'animació 'Ruido', de Gerardo León i Alberto Corraliza; i el documental que també barreja ficció 'Zona Cero. Autorretrato de un maltratador de océanos', de David Gaspar, ha detallat l'organització en un comunicat.

Per la seua banda, els triats en la categoria de curtmetratges que estan ja en procés de postproducció són l'animació 'Confinamiento', de Diana Acién; 'Pieds-noirs', documental de Priscilla Rubio; el documental experimental 'Qué será de mí', d'Álex Cuellar i Rafa G. Sánchez; i el curtmetratge de ficció 'Sola no', de Doriam Alonso.

Tots els responsables d'aquests projectes han assistit al taller de formació, que es va celebrar la setmana passada, per a tindre "les claus" i preparar els seus respectius 'pitch'.

Les sessions de 'pitching' tindran lloc en la Sala 7 de l'Edifici Rialto els dies 27 i 28 de juny, on s'exposaran els curtmetratges seleccionats en fase de guió i en fase de postproducció, respectivament, durant un màxim de set minuts. L'assistència a aquestes sessions són obertes i gratuïtes prèvia inscripció des de la pàgina web de Curt Creixent.

JURAT

El jurat de professionals per al 'pitch' de projectes estarà compost per Olimpia Pont Cháfer, l'experiència dels quals abasta principalment la programació i coordinació de festivals com el Festival de Sevilla i l'European Arthouse Cinema Day; Jonay García, cineasta i soci fundador de la productora Digital 104; Susana García, doctora en belles arts, artista plàstica i audiovisual i coordinadora del Festival Prevaler the Animation New Talent; i Ana Méndez, cofundadora de Mrs. Greenfilm, consultoria estratègica per a productores i plataformes amb l'objectiu d'incloure criteris de sostenibilitat.

Per la seua banda, el jurat de 'pitch' de curts en fase de postproducció seran Carla Ayala, historiadora de l'art especialitzada en cinema i membre del comité de selecció de curtmetratges en el Festival Internacional Cinema Jove; Queralt Pons Serra, consultora internacional i sòcia fundadora de l'agència col·lectiva MORETHAN, on acompanya als cineastes i les seues pel·lícules en el mercat internacional, amb seleccions a festivals com Berlinale, Rotterdam IFF, Toronto IFF o el Festival de Màlaga; i Emilio Martí, cineasta i animador, a més d'arteterapeuta i educador.

PREMIS

Per primera vegada en Curt Creixtent els millors pitcheadores tindran premi. La comunicació dels guanyadors serà publicada en la pàgina web i els premis seran de dos tipus. El premi À Punt Media, que enguany entra com a col·laborador oficial, amb la compra dels drets d'emissió per un import de 2.000 euros per a aquell curt en fase de postproducció que conquiste al jurat, i el premi de l'Institut Valencià de Cultura, que consistirà en una assessoria al desenvolupament del curtmetratge en fase de guió per un valor de 1.000 euros.

Les trobades del curtmetratge, Curt Creixent, són un "espai de reconeixement" de professionals emergents dins del camp de la comunicació audiovisual, en els quals s'ofereixen sessions de debats, xarrades, projeccions i pitchings amb la finalitat de "acréixer el potencial creatiu, industrial, social i cultural del sector cinematogràfic i audiovisual".

Curt Creixent està organitzat per la Conselleria d'Educació Cultura i Esport, a través de l'Institut Valencià de Cultura i Cinema Jove, i compta amb el finançament de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA). És un projecte finançat per la Unió Europea Next Generation EU.