Cecilio G lanza el tema 'Starbucks', donde habla de toda la polémica acontecida durante el Sónar

El cantante Cecilio G, uno de los pioneros de la escena trap nacional, protagonizó varias polémicas este jueves 16 de junio en el Sónar. Desde agredir físicamente a un vigilante de seguridad privada hasta hacerlo con un Mosso d'Esquadra.

"Pido perdón a los trabajadores del Sónar que tuvieron que aguantarme, lo siento de corazón", se disculpó el artista a través de un story de su perfil de Instagram.

A parte de las agresiones a policía y vigilantes, fue el sindicato de seguridad privada ADN Sindical, el encargado de denunciar un escabroso suceso en el que el cuerpo asegura haber visto al cantante "bajarse los pantalones y masturbarse delante de una chica".

"No fue ningún tema de acoso sexual, simplemente estaba donde no me dejaban estar y me volví loco", fueron las declaraciones de Cecilio al respecto de semejante acusación.

Todas estas truculentas experiencias acaecidas durante el festival estrella de la ciudad condal, sirvieron al artista para componer un tema de menos de dos minutos llamado Starbucks, en referencia a la cafetería donde se bajó los pantalones y se masturbó.

A parte, también toca muchas más vivencias como la viral fotografía que se hizo con la alcaldesa Ada Colau, o el hecho de colarse en el backstage de Rojuu (artista con quien colaboró) para robarle tres latas de cerveza.

Cecilio G, como de costumbre, no da puntada sin hilo en sus temas y en este último no perdió la oportunidad para mandar un mensaje a C. Tangana, artista con el que tiene beef desde hace años: "El tonto de C. Tangana está opinando sobre mi vida".