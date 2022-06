Los socios del Gobierno exigen a Sánchez que potencie las medidas sociales para remontar el fracaso de la izquierda en las andaluzas

"El problema" que ha provocado el pésimo resultado de la izquierda en las elecciones andaluzas del domingo "es que la gente no nota las medidas sociales que aprueba este Gobierno". Así de claro lo planteó este martes la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que pidió al Ejecutivo un viraje a la izquierda y redoblar las políticas sociales para que el batacazo andaluz no se traslade, dentro de año y medio, a las elecciones generales. Y los abertzale no son los únicos que hacen ese análisis: otros aliados del Gobierno, como ERC o Más País, atribuyeron el mal resultado a que las medidas sociales que está aprobando el Ejecutivo, aunque positivas, se están quedando cortas.

Aizpurua fue la que lo planteó con más claridad, aunque no la única. Este martes, dos días después de las elecciones andaluzas, varios de los principales socios del Gobierno no dudaron en asegurar que están preocupados por unos resultados que "son una mala noticia para las clases populares", en palabras de la portavoz de EH Bildu. Y eso es así, según la dirigente, porque "la percepción de la gente" es que las medidas que se están tomando "no son lo suficientemente audaces como para mejorar sus condiciones de vida".

"El Gobierno no está cumpliendo ni las expectativas de la gente ni de la mayoría progresista", espetó Aizpurua, que insistió en que "el problema no es de comunicación" de las medidas "como insiste la fuerza mayoritaria del Gobierno", el PSOE, que se ha limitado a señalar que el Ejecutivo no está sabiendo trasladar a la ciudadanía las políticas que está poniendo en marcha. En este sentido, la portavoz de EH Bildu planteó a los socialistas que lo peor que podrían hacer es virar al centro en busca de captar votos a través de una supuesta moderación. "Habrá quien tenga la tentación de cambiar de rumbo, pero sería una irresponsabilidad que el PSOE no aprovechara esta oportunidad para avanzar sin complejos en derechos y libertades", señaló.

Precisamente esa fue la idea que planteó con más ahínco el portavoz de ERC, Gabriel Rufián: que los socialistas cometerían un error si giran a la derecha en lugar de a la izquierda. "Se equivocaría mucho [Pedro] Sánchez pensando que haciendo de Feijóo se arregla", aseguró Rufián, que insistió en que si el PSOE "se hace el moderado o de derechas, se equivoca". "Cada cual debe hacer de lo que es: si el PSOE hace del PP, la gente votará al PP; si el PP hace de Vox, la gente votará a Vox; y si Podemos hace de PSOE, la gente votará al PSOE", zanjó el portavoz de ERC.

Esta última comparación también puede leerse como un dardo a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a la que Rufián ha acusado de moderada en numerosas ocasiones y sobre la que, este mismo martes, dijo que goza de una "ultraprotección mediática" por parte de algunos medios que "no ayuda" a Unidas Podemos. Sobre los morados, además, el portavoz de ERC señaló que "no rentabilizan lo que legislan", y afirmó que la izquierda debe capitalizar las medidas que toma y "la influencia que tiene en la vida de la gente".

"El Gobierno no lleva buen rumbo"

La tercera formación que se pronunció en la misma línea fue Más País, cuyo líder, Íñigo Errejón, aseguró que el mal resultado de la izquierda en las andaluzas tiene que ver en parte con que el Gobierno central "no lleva buen rumbo". "Hay un creciente clima de desmovilización progresista que tiene que ver con que el Gobierno no está cumpliendo las expectativas despertadas en una buena parte de la España progresista", señaló Errejón, que aseguró que "una buena parte de las medidas prometidas o las transformaciones que se auguraban no han llegado aún a buen puerto".

"Y por eso el Gobierno paga doble precio: con los adversarios por existir, y con los propios por no hacer", afirmó el portavoz de Más País, que concretó que el Ejecutivo debe tomar medidas para combatir la inflación. "Hay que poner en marcha una política de control de los precios de los productos básicos que se están comiendo la economía de los españoles", apuntó Errejón, que puso como ejemplo los carburantes, la energía eléctrica o los alquileres. "Este Gobierno tiene que acortar la brecha entre el triunfalismo de lo que cuenta y la vida cotidiana de los españoles", insistió.