PP acusa Puig de tirar pilotes fora per demanar responsabilitats a Renfe i Adif per l'incendi de Caudiel

Així ha valorat l'anunci de Puig que exigirà a Renfe i Adif que prenguen les mesures corresponents per a evitar incendis forestals com el d'aquest cap de setmana a Caudiel (Castelló), l'origen del qual va poder estar en les espurnes produïdes durant el frenat d'un tren al llarg de la via.

En un comunicat, la diputada 'popular' ha assenyalat que "Ximo Puig no pot tirar pilotes fora assenyalant a Adif després de l'incendi de Caudiel per a intentar llevar-se la responsabilitat que té el seu Consell de previndre incendis i de netejar el sotabosc". "Mai assumeix responsabilitats de res quan el manteniment de zones de major risc és responsabilitat de la Generalitat", ha criticat.

"Independentment de com s'origine un incendi, allò que està clar és que si es realitzen actuacions de silvicultura necessàries per a previndre incendis no s'hauria d'invertir tant en mitjans d'extinció i s'evitarien situacions com la d'aquest cap de setmana".

A açò ha sumat que "els forts temporals dels últims anys, les pluges dels últims mesos i, sobretot, la falta d'actuació de gestió forestal han augmentat el combustible de material sec i convertit les muntanyes en pur polvorí". "Amb açò han acrescut la possibilitat que es produïsquen incendis, fins i tot de sisena generació, que esperem no arriben a produir-se", ha advertit.

És més, segons ha recordat, des del sector forestal venen plantejant constantment la necessitat d'un canvi en les polítiques d'emergència, apostant més per la prevenció i per una gestió forestal sostenible de les muntanyes a la Comunitat Valenciana.

Díaz ha demanat així "parlar menys de resiliència dels boscos i més actuar en la seua neteja per a aconseguir-la", criticant que "l'esquerra es queda tot en màrqueting i en paraules buides però sense res darrere: Hi ha una passivitat total per part de l'administració autonòmica, amb els boscos desatesos, al que caldria sumar l'abandó de camps de cultiu que sempre hi ha tingut una acció de tallafocs però que deixen de tindre-la quan s'abandonen i que passen a convertir-se en combustible que facilita la propagació de focs".

En definitiva, ha posat subratllat que "Ximo Puig ha de mirar-se més el melic i arreglar primer els assumptes del seu Consell, en lloc de llançar pedres sense cap autocrítica a la seua quasi nul·la gestió de prevenció d'incendis".