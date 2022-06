Ágatha Ruiz de la Prada, a corazón abierto: de su nuevo novio a Pedro J. Ramírez y su deseo de ser abuela

Ágatha Ruiz de la Prada vive una de las etapas más bonitas de su vida. La diseñadora ha contado cómo se encuentra actualmente, tanto a nivel sentimental -sale desde hace unos meses con el abogado José Manuel Díaz-Patón-, como personal, poniendo el acento en su deseo de ser abuela. También ha hablado de su ex, Pedro J. Ramírez.

Todo para el programa de Telemadrid Enamorados de Madrid, en el que la diseñadora se confesó "superenamorada" de su chico. "Estoy superenamorada, superilusionada, qué gozada a mi edad poder estar contenta. Si yo lo puedo hacer, todo el mundo lo puede hacer", señaló. Sobre su relación, dijo: "Hemos estado por la vida cerca y nunca nos habíamos visto. Tengo que ir más de colores todavía para que todos se fijen en mí", dijo con humor. "Tengo todo lo que quiero", resumió De la Prada, acerca de sus sentimientos hacia su pareja.

Durante el programa, apareció una fotografía de ella y su exmarido, con el que no tuvo una ruptura amistosa. "Se me olvida todo, pero entre mis virtudes no está la de perdonar", aseguró de esa etapa de su vida.

Además, se confesó "feminista" por una única razón: "Yo vengo de una familia donde muchas mujeres eran más ricas que los hombres, por lo que mandaban más, y es lo que he visto yo siempre de pequeña".

Sobre sus hijos, Tristán y Cósima, afirma: "Me encantan mis hijos, les encantan a todo el mundo porque son la pera y creo que a ellos les apasiona su madre", dice orgullosa, sin ocultar, además, sus ganas de ser abuela: "Me gustaría tener un nieto, pero lo veo mal".