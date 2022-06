Mazón replica a Puig que qui no està "per a festes" és la víctima dels abusos sexuals de l'ex-marit d'Oltra

Així s'ha expressat el líder 'popular' en unes declaracions facilitades per la formació. "Aquesta festa, que para mi és vergonyós, la podia haver evitat Ximo Puig fa molts mesos", ha dit en al·lusió a les paraules del president, qui aquest dilluns va assegurar que no estava "per a festes" en ser preguntat per si li va sorprendre el caràcter festiu de l'acte de tancament de files amb Oltra que va celebrar Compromís el dissabte.

Mazón s'ha preguntat "per què Puig no ho ha fet? i per què segueix sense fer-ho?". "Com és possible que des que vam conéixer la sentència dels abusos fa molts mesos el president de la Generalitat no haja pres cap decisió?", ha criticat Mazón, qui ha agregat que "a aquesta situació de festa i vergonya no caldria haver arribat, i s'ha arribat per Ximo Puig".