Arranquen les protestes d'UGT-PV contra el decret per a reduir la temporalitat en l'administració

La concentració s'ha desenvolupat davant la seu de la Conselleria de Justícia en el complex administratiu 9 d'Octubre de València. Aquest sindicat té previst recórrer el decret davant el TSJCV i celebrar noves protestes durant aquesta setmana, així com estudiar convocar altres a Alacant o Castelló de la Plana.

Des de la federació de Serveis Públics d'UGT-PV adverteixen que Conselleria no garanteix la cobertura de suficients places ni es pronuncia sobre quan començaran a negociar el barem que tindrà en compte l'experiència dels funcionaris. A més, destaquen que tant CSI·F com a Intersindical estan en contra del decret, a diferència de CCOO PV que sí ho va defensar en taula sectorial.

En concret, el ple del Consell va donar llum verda el passat 27 de maig a tres ofertes públiques d'ocupació (OPE) extraordinàries amb prop de 10.000 places en sanitat, més de 9.000 en educació i quasi 4.000 en administració per a reduir la temporalitat dels funcionaris per davall del 10%.

Aquests processos són possibles gràcies a la llei estatal per a estabilitzar llocs públics, que dicta que les convocatòries han d'estar publicades abans del pròxim mes de juny i finalitzades abans de finals de 2024. La vicepresidenta portaveu de la Generalitat, Mónica Oltra, va explicar que moltes places "simplement" s'estabilitzen a través de concurs, no de concurs-oposició, amb l'objectiu de reduir l'elevada taxa de temporalitat.

El decret amb el qual està en desacord UGT-PV és el que afecta a administració general, una OPE extraordinària que contempla un total de 3.827 places per a reduir la temporalitat al 8%. fins el 3.088 seran per a processos d'estabilització, de les quals 2.514 es cobriran per concurs (sense examen) i la resta per concurs-oposició. També s'inclouen 739 per a promoció interna i, en general, una reserva de 131 per a persones amb diversitat funcional. La convocatòria se suma als processos selectius en marxa per a cobrir 5.490 places.

Actualment, segons les xifres de la Generalitat, la funció pública valenciana compta amb 9.667 persones interines, de les quals 8.310 estan en llocs estructurals. Té una plantilla composta per 19.072 treballadors entre funcionaris de carrera, interins i personal laboral..