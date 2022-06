L'EMT oferirà 80.000 places addicionals per a la festa de Sant Joan

Sobre aquest tema, el president de l'EMT, el regidor Giuseppe Grezzi, ha destacat "l'esforç" realitzat per l'empresa municipal amb aquest dispositiu especial en el qual participarà un centenar de conductors i amb el qual s'incrementarà el nombre d'autobusos per a "donar resposta a la gran afluència de persones prevista per a aquesta nit tan especial per als valencians i valencianes".

D'aquesta manera, el dispositiu especial començarà el dijous, 23 de juny, entre les 16:00 i 20:30 hores, per a acostar les persones usuàries cap a la zona de platja; i es perllongarà durant tota la nit fins al matí del divendres, 24 de juny, amb l'objectiu d'"oferir una mobilitat sostenible i segura", en paraules del regidor.

Amb aquests reforços, hi haurà autobusos cada deu minuts en la majoria de les línies reforçades durant tota la nit. Destaquen les millores en la freqüència en la línia 25 per a connectar el centre de la ciutat amb totes les platges del Sud, així com en la línia 92 per a facilitar els desplaçaments a la Marina, la platja del Cabanyal i de la Malva-rosa.

Com a novetat enguany, la nova línia 23 connectarà per primera vegada als veïns i veïnes de Forn d'Alcedo i Castellar-L'Oliveral amb la platja de Pinedo.

"Hem preparat un important dispositiu especial que se sumarà a la recentment estrenada xarxa nocturna perquè la ciutadania puga moure's còmodament durant tota la nit en transport públic des de qualsevol punt de la ciutat i gaudir de les platges amb el nostre servici reforçat les 24 hores del dia", ha recordat Grezzi.

PARADA EN EUGENIA VIÑES

Des de l'EMT s'ha assenyalat que, davant la previsió d'una gran afluència de persones a les platges, i per a garantir la seguretat de les persones usuàries, la línia 32 no circularà per dins del carril bus en el carrer José Ballester Gonzalbo, on només es realitzaran parades de baixada de passatge.

Per a pujar, en direcció al centre de la ciutat, les persones usuàries hauran d'acudir a la parada homòloga en el carrer Eugenia Viñes. Durant la nit de Sant Joan, l'EMT disposarà d'un ampli dispositiu informatiu en el carrer per a explicar el servici especial a les persones usuàries en diferents punts del passeig marítim i el seu entorn.