CSIF urgeix el Servici d'Emergències a avaluar els riscos dels seus treballadors després de requeriment de la Inspecció

La central sindical ha advertit en un comunicat aquest dimarts de la "sobrecàrrega" que pateixen els seus empleats, agreujada per la pandèmia i per la centralització del servici a València. CSIF ha explicat que va instar per escrit la Direcció del SES, a la fi del passat any, a "valorar el risc psicosocial de tots els seus treballadors amb caràcter urgent".

En eixe document al·ludia el sindicat a la "major càrrega de treball" per qüestions com la reorganització de servicis, canvis de tasques i protocols o increment de les càrregues, temps i ritme de treball. També insistia en l'"elevada probabilitat" de "patir factors de risc específics derivats de les condicions de treball, subjacents al context de crisi sanitària".

El sindicat advertia en eixe escrit que "en cas de no complir-se aquesta petició" denunciaria la situació davant Inspecció de Treball. Davant el silenci de la Direcció del SES, CSIF va adoptar eixa mesura de la qual havia avisat el passat 24 de maig.

L'organisme depenent del Ministeri de Treball ha realitzat ja una visita al Servici d'Emergències Sanitàries, situat en el Complex Sanitari Ernest Lluch de València i ha rebut una notificació d'Inspecció en la qual li informa del "requeriment en matèria de prevenció de riscos" al SES perquè "procedisca, en un termini màxim de quatre mesos, a realitzar avaluació de riscos psicosocials del Servici d'Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana".

CSIF havia demanat al SES "planificar les mesures preventives que s'evidencien com a necessàries" i assenyalava que l'avaluació "ha d'afectar a tots els llocs i àrees de treball i el seu objecte ha de ser la identificació de tots els factors de riscos i la valoració de la seua probabilitat i gravetat".