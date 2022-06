El Govern, sobre la retirada de la candidatura conjunta a los JJOO de 2030: "Ha ganado el anticatalanismo"

"Ha ganado el anticatalanismo". Así de contundente ha sido la portavoz del Govern catalán, Patrícia Plaja, durante la comparecencia posterior a la reunión semanal del Consell Executiu, a la hora de valorar la retirada de la candidatura conjunta de Cataluña y Aragón a acoger los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030. Plaja ha recalcado que el "verdadero escollo" que ha evitado que este proyecto prosperase tiene nombre y apellidos: el socialista Javier Lambán, el presidente del Gobierno de Aragón.

"Lambán no ha querido hacer equipo con Cataluña y desde el Gobierno central (aludiendo directamente tanto al presidente, el socialista Pedro Sánchez, y al ministro de Cultura, Miquel Iceta) se le han permitido todas las salidas de tono contra los catalanes y se han doblegado a sus exigencias", ha criticado Plaja.

"No solo ha conseguido (Lambán) que una candidatura que era buena no prosperase, sino no formar parte de una candidatura potencialmente ganadora tras muchos intentos fallidos", ha añadido la portavoz, sobre la actitud de Lambán respecto a la fallida candidatura olímpica conjunta.

Plaja no ha escatimado en reproches hacia Lambán, al que ha apuntado como "el único responsable de que no se haya podido cumplir el acuerdo técnico, por sus disparates y anticatalanismo". Y ha calificado de "culebrón" los episodios protagonizados por el presidente aragonés.

Cataluña presentará su propuesta en solitario al COE

Plaja ha asegurado que, desde un primer momento, "Cataluña ha trabajado en la mejor de las candidaturas" y ha conseguido un proyecto "potencialmente ganador" que el Govern presentará en los próximos días al Comité Olímpico Español (COE).

"Cataluña está preparada para acoger esta candidatura" olímpica de cara a 2030 en solitario "y el trabajo está hecho", ha indicado, confirmando que esta se presentará ante el COE, que será el organismo encargado "de pronunciarse al respecto y decidir qué recorrido ha de tener, valorándola con criterios objetivos, deportivos y de candidatura a unos Juegos".

No obstante, Plaja ha afirmado que la consulta que se iba a realizar en algunos territorios catalanes de la franja pirenaica "queda de momento aparcada". Pero, a su vez, ha matizado que "si hay proyecto de candidatura se consultará a las zonas a las que les afecte la celebración de los Juegos. Como ahora mismo no hay proyecto no se pueden dar más detalles sobre la consulta".

Sobre la candidatura para 2030 es "el COE quien se ha de pronunciar y puntualizar para cuándo", si de cara a 2030 o a 2034. "Sería sorprendente que el COE renunciase a tirar hacia adelante la candidatura de Cataluña, ha valorado Plaja este martes.