El festival Red Pier Fest reinventa el seu format i inclou l'actuació de 15 grups

Castelló tornarà a ser el centre del rock i el pop espanyol amb la cinquena edició del Red Pier Fest, que arribarà a PortCastelló, concretament a la plaça Seté, els dies 16, 17 i 18 de setembre. Es podrà apreciar un Red Pier reinventat i millorat, adaptat a un públic més ampli i amb totes les facilitats.

El cartell de 2022 inclou l'actuació de quinze grups, donant molta importància a bandes consolidades i emergents del panorama provincial. Com a caps de cartell es comptarà amb Sex Museum i La Fúmiga. Altres bandes que tocaran en el Red Pier Fest són El Tio La Careta, Els Indi.os, Dandi Wolf, Five, Herbasana, Dusting, Valiente Bosque, Amor de Madre, Les Cactus, Hot Coyotes, The Veterans, Route 666 i el guanyador de 'Toca al Red Pier Fest', un concurs dirigit a bandes emergents, que s'ha creat amb la idea de donar-los visibilitat davant el públic del festival. A més, per a tancar el festival amb magnificència, es comptarà amb l'actuació de Rocket DJ.

La regidora de Cultura de la ciutat, Verònica Ruiz, ha destacat que es tracta d'un festival amb moltes bandes locals que juntament amb la resta de grups que conformen el cartell donen a conéixer el talent musical del territori. En aquesta línia, Ruiz també ha expressat que "seran uns dies de festa musical en el Grau per a acomiadar l'estiu".

Per la seua banda, la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Castelló, Pilar Escuder, ha destacat "la repercussió que tenen proposades com el Red Pier Fest com a reclam turístic per a Castelló". "Seguim donant suport a propostes que contribueixen a diversificar l'oferta d'oci i cultural de la nostra ciutat", ha apuntat la regidora de Turisme.

Des de l'organització del festival s'ha agraït a totes les institucions que patrocinen el festival i fan que siga possible: l'Ajuntament de Castelló, per mitjà de la seua regidoria de Cultura; Patronat Municipal de Turisme, Diputació Provincial i Conselleria de Turisme, mitjançant la marca Mediterranew Musix, entre moltes altres.

CARÀCTER SOLIDARI

Aquesta edició del festival tindrà, també, caràcter solidari. Destinarà part de la recaptació a l'associació Afanias Castelló, que treballa en la protecció, atenció i tutela de persones amb diversitat funcional. A més, el festival habilitarà punts violetes i impulsarà mesures comunes a altres esdeveniments culturals, com és la reutilització de gots, per a promoure el respecte cap al medi ambient. I com s'ha fet en edicions anteriors, el Red Pier Fest instal·larà food trucks i un market.

A més, per a facilitar l'accés a tots els públics, l'entrada a una part del festival -food trucks i market- serà gratuïta, i per a entrar als concerts es posaran a la venda entrades a preus molt populars.