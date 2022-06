La Filmoteca projecta demà 'Las niñas' de Pilar Palomero

Abans de la projecció, que serà a les 18.00 hores, es presenta l'estudi d'autoria col·lectiva 'Brecha de género en el audiovisual español', publicat per Tirant el Blanch i editat per la professora Concha Gómez.

En el llibre participen Susana de la Sierra, Sara Álvarez, Carlos F. Heredero, Barbara Zecchi, Natalia Martínez Pérez, María José Higueras-Ruiz, Mario de la Torre-Espinosa, Nieves Rosendo i la propia Concha Gómez.

El llibre serà presentat al públic de la Filmoteca per l'editora del llibre, Concha Gómez, i una de les autores, Sara Álvarez.

'Las niñas' va ser la gran triumfadora del cinema espanyol en 2020. Va obtindre el Goya a la millor pel·lícula, millor guió, millor fotografia i millor direcció novella.

També va obtindre el Premi Generació Plus en el Festival de Berlín i la Biznaga d'Or en el Festival de Màlaga, a més de quatre Premis Gaudí i tres Premis Feroz, entre altres guardons nacionals i internacionals.

Protagonitzada per Andrea Fandós, Natalia de Molina, Zoe Arnao, Carlota Gurpegui, Julia Sierra i Francesca Piñón, 'Las niñas' és un drama sobre l'educació femenina condicionada per la por a l'embaràs i a ser mare de fills il·legítims.

La història se situa en 1992, l'any de les Olimpíades de Barcelona i l'Exposició Universal de Sevilla. Inspirada en les pròpies experiències de la seua directora, 'Las niñas' és el retrat d'una generació de dones que van ser educades a principis dels anys noranta.

Celia (Andrea Fandós) és una xiqueta d'onze anys que estudia en un col·legi de monges a Saragossa i que viu amb la seua mare (Natalia de Molina), una jove viuda que vol que la seua filla tinga tot el que a ella li va faltar, com l'oportunitat d'anar a la universitat. L'arribada a classe de Brisa (Zoe Arnao), una nova companya de Barcelona, i l'amistat amb un grup de xiques majors que ella, espenten a Celia cap a l'adolescència.

També descobreix una nova realitat que ja no té res a veure amb l'antiquada educació que rep tant a casa com en el col·legi. Al marge dels premis rebuts, la pel·lícula va ser valorada per la crítica especialitzada de manera unànime com la gran revelació de 2020. La crítica també ha coincidisc a assenyalar a Pilar Palomero com una de les cineastes amb més talent i futur del panorama cinematogràfic actual.

'BRETXA DE GÈNERE EN L'AUDIOVISUAL ESPANYOL'

Aquest estudi d'autoria col·lectiva, editat per la professora Concha Gómez, té com objectius tant visibilitzar aquells referents femenins que la historiografia oficial va esborrar o va ignorar durant dècades, com abordar el paper que exercixen actualment les dones en el camp de la producció, la direcció, el guió, la direcció de fotografia, la composició musical, el so, el muntatge o els efectes especials.

L'estudi també analitza el paper actual de les dones que treballen en el sector de l'audiovisual espanyol en sectors com la ficció, el documental, l'animació i les narratives transmedia.

Concha Gómez és doctora en Comunicació Audiovisual i Periodisme per la Universitat Carlos III de Madrid (UC3M), en el departament de la qual de Comunicació és professora associada.

És autora de nombrosos articles i llibres sobre cinema espanyol i sobre realitzadors com Vicente Aranda, Montxo Armendáriz, Carlos Saura o Isabel Coixet. Entre les seues línies d'investigació destaca el paper de la dona en la indústria audiovisual espanyola i ha publicat diferents treballs sobre la invisibilitat històrica de les dones en el sector cinematogràfic.

Com a firma col·laboradora amb la revestisca 'Caimán. Cuadernos de cine', elabora des de 2017 els informes anuals sobre el paper de les dones en l'audiovisual contemporani per al Fòrum de Dones que se celebra en el Festival Internacional de Cinema de Valladolid.