Oltra opta per no anar a l'executiva de Compromís perquè es "parle amb comoditat" de la seua situació

Segons fonts del seu entorn, Compromís ha de prendre una decisió col·lectiva perquè la seua declaració davant un jutge el pròxim 6 de juliol pel presumpte encobriment dels abusos del seu ex-marit a una menor tutelada és "un tema polític i no personal".

El president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, va instar aquest passat dilluns a realitzar una reflexió "personal i coral" en el si del govern valencià sobre el futur d'Oltra, a més de confiar que la decisió es concretarà "més prompte que tard".

La coalició valencianista va celebrar un acte polític el dissabte, en un ambient festiu, on va tancar files amb Oltra. Allí, la vicepresidenta va defendre els seus valors i "honestedat", va agrair l'afecte de la militància i va insistir que no és una qüestió personal sinó "col·lectiva i política". "I per açò ací em teniu dempeus", va proclamar, i va advertir que el govern del Botànic "sense Compromís és García-Page".

Un dia abans, en la seua compareixença setmanal com a portaveu del Consell, Oltra va deixar clar que no pensa dimitir, va assegurar que comptava amb el suport de tot el govern valencià i que cap partit negociava substituir-la i va rebutjar comparar-se amb "el comportament corrupte del PP".

Entre els seus companys, el diputat nacional Joan Baldoví ha coincidit aquest dimarts en què el futur d'Oltra ha de ser fruit d'una decisió personal i col·lectiva, a més d'instar Puig al fet que actue amb mesura i prudència i no adopte posicions "unilaterals". "Si crec que una persona és innocent què faig?", s'ha preguntat, i ha tornat a apuntar a una "cacera" de l'extrema dreta.

També la síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles, ha defès que l'executiva d'aquest dimarts "és rutinària i no té gens d'especial" i ha remarcat que la vicepresidenta té una trajectòria "imprescindible" i en la coalició decidiran "de manera col·lectiva on estan totes a cada moment". Ha avisat el president que "si pren decisions de manera unilateral, tal vegada no siga conscient que presideix un govern de diferents partits".

Per part del PSPV, la síndica Ana Barceló ha indicat que "escoltaran el que puguen traslladar" des de l'executiva i que "respecta sempre la presumpció d'innocència de qualsevol persona", mentre Pilar Lima (UP) ha assegurat que evitaran "interferències polítiques" i que qualsevol decisió sobre Oltra és "responsabilitat" de Compromís.

Des de l'oposició han insistit que Oltra ha de deixar de ser vicepresidenta perquè "més val tard que mai" (PPCV), és una "vergonya (Cs) i s'ha convertit en un "paràsit polític" (Vox).