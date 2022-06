Robles diu que l'executiva de Compromís "no té gens d'especial" i remarca la trajectòria "imprescindible" d'Oltra

Així s'ha pronunciat Robles abans de la Junta de Síndics d'aquest dimarts, on ha insistit que en la coalició "no defugiran mai" del diàleg i que la coalició té una "capacitat de decidir única i exclusivament seua". Així, ha avisat el president, Ximo Puig, que "si pren decisions de manera unilateral, tal vegada no siga conscient que presideix un govern de diferents partits".

Preguntada per la decisió que puga eixir de l'executiva d'aquest dimarts, ha assegurat que la col·lectivitat "es decantarà pel diàleg i construcció conjunta" ja que, ha insistit, Compromís és "un projecte construït des de la col·lectivitat". "Confiem plenament en les persones del projecte", ha agregat.

Així, ha indicat que "no sap si han d'abordar l'escenari" de la substitució d'Oltra i que tornaran al diàleg i al consens dins de Compromís". En aquest sentit, ha indicat que en el si de la coalició hi ha "lideratges molt importants".

Preguntada sobre l'absència d'Oltra en l'executiva d'aquesta vesprada, ha assegurat que "a vegades les vides no permeten anar a certes reunions" i que en les executives "falten moltes persones".

PSPV I UP

Per part del PSPV, la síndica Ana Barceló ha indicat que "escoltaran allò que puguen traslladar" des de l'executiva de Compromís i ha assenyalat que "respecta sempre la presumpció d'innocència de qualsevol persona".

No obstant açò, ha agregat que "els temps polítics no són els temps judicials" i ha insistit que estan en un "període de reflexió". "Vegem com es resol la situació", ha agregat, encara que ha admès que "no podem dir que és senzilla, és complexa" i ha apel·lat a la "reflexió conjunta" dels grups dels partits.

Per part d'Unides Podem, Pilar Lima ha mostrat el "màxim respecte als procediments judicials" i que evitaran "interferències polítiques". Així, ha agregat que qualsevol decisió sobre Oltra és "responsabilitat de Compromís".

"No és competència nostra", ha insistit, i ha apostat pel "diàleg, acord i cerca de solucions" ja que "la ciutadania està esperant que ens centrem en l'acció de governar".

Els tres grups de l'oposició, PP, Cs i Vox han insistit que Oltra ha de deixar de ser vicepresidenta del Consell. "Més val tard que mai", ha afirmat el portaveu adjunt del PP, Miguel Barrachina; "serà una boníssima notícia que deixem d'estar representats per una vicepresidenta que és una vergonya", ha indicat Ruth Merino (Cs) i Ana Vega (Vox) ha considerat que Oltra s'ha convertit en un "paràsit polític".