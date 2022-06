Valenciaport recupera al maig el signe positiu en exportació i importació amb un augment del 7,8% en el trànsit total

Segons l'últim informe corresponent al mes de maig, es reflecteix una lleugera recuperació dels contenidors plens de càrrega (export) en aquest mes (+0,55%) en relació amb el maig de 2021, amb el que es trenca la tendència negativa dels últims mesos.

En canvi, els contenidors plens de descàrrega (import) segueixen amb l'evolució positiva, en augmentar un 14,75%, mentre que els plens dedicats a transbord van baixar un 7,4%, mentre que els buits (molt demandats, especialment per les empreses exportadores valencianes) van pujar un 6,87%.

En total, els TEU (contenidor estàndard de 20 peus, o 6,1 metres) gestionats per Valenciaport al maig, es van situar en 477.229 unitats, la qual cosa suposa un increment del 0,22% respecte a maig de l'exercici anterior. El trànsit total de mercaderies en aquest mes va ser de 7.722.130 tones, la qual cosa suposa una pujada del 7,8%, hagut de principalment a l'increment tant dels graneles sòlids com els líquids.

En l'acumulat de l'any (gener-maig) la tendència mostra les conseqüències de la conjuntura econòmica i geopolítica, així com les "puntes de congestió" que ha patit el Port de València. Així, en els cinc primers mesos s'han gestionat un total de 34.770.265 tones, un 1,34% menys que el mateix període de 2021. Quant als contenidors, la xifra total ha sigut de 2.179.465, un 6,31% menys que l'any anterior.

D'aquest, 1.723.914 van ser TEU plens, un -6,78%, dels quals 408.356 van ser d'exportació (-9,74%), 360.100 d'importació (+8,53%) i 955.458 de trànsit (-10,29%). Els buits van aconseguir els 455.551 amb una baixada en l'acumulat de l'any del 4,5%.

Aquesta tònica també es reflecteix en termes interanuals, on s'aprecia una pujada del 0,31% del total de mercaderies fins a aconseguir els 84,41 milions de tones. Respecte als contenidors, la xifra total mobilitzada en aquests 12 mesos ha sigut de 5.457.635, la qual cosa suposa una disminució del 2,81% respecte al mateix període.

Els plens han caigut un 3,46%, dels quals 1.037.058 s'han mobilitzat per a export (-0,53%) mentre que els de import han sigut 865.876 (+15%). En canvi, els de trànsit han caigut un 9,91%, 260.000 contenidors menys que els dotze mesos anteriors.

Aquest descens del transbord a causa de "puntes de congestió" del Port de València per causes com la parada del transport o els temporals, ha suposat que es desvie trànsit a altres destinacions.