Busquen xiquets amb autisme per a validar un nou mètode de diagnòstic mitjançant realitat virtual

El Projecte T-Eye, pioner en el món, està subvencionat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

L'equip d'investigadors dels Centres de Desenvolupament Cognitiu Red Cenit i de la Universitat Politècnica de València encarregats del Projecte T-Eye per a diagnòstic precoç de l'autisme estan buscant xiquets amb edats compreses entre 3 i 6 anys per a completar els passes experimentals de validació d'aquest innovador sistema per a diagnòstic de l'autisme a través de realitat virtual, intel·ligència artificial i biomarcadors.

Els perfils demandats per aquestes entitats són tres: xiquets d'entre 3 i 6 anys que ja tinguen diagnòstic de TEA a través de la prova ADOS-2; xiquets d'entre 3 i 6 anys normotípicos (amb un desenvolupament normal); pares, mares o tutors d'aquests xiquets (amb els quals es validarà una aplicació per a l'anàlisi semàntica i prosódico de la veu, inclosa en T-Eye).

Es realitzaran entre una i tres sessions 45 minuts cadascuna, depenent del tipus de neurodesenvolupament del xiquet, en una data i horari a elecció dels responsables de menor.

Aquestes sessions tindran lloc en un entorn amigable, una habitació virtual T-Room que recrea un parc on el xiquet jugarà a diferents jocs amb Pablo, l'avatar.

Als xiquets se'ls col·locarà una polsera per a mesurar la seua activitat electrodermal i unes ulleres lleugeres d'Eye Tracking per a controlar el seguiment de la mirada. A més, amb tècniques d'intel·ligència artificial s'analitzaran els moviments corporals del xiquet per a alertar de possibles estereotipies.

De moment, aquesta investigació ha aconseguit discriminar amb un 90% de precisió un xiquet TEA d'un normotípic, però es necessita seguir investigant mitjançant l'increment de la mostra perquè les conclusions finals siguen robustes, i T-Eye, un projecte científic 100% valencià, puga ser validat oficialment com a mètode de diagnòstic certificat i com una alternativa al diagnòstic clàssic.