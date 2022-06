Movistar comunica a sus clientes lo que deben hacer para ver LaLiga 2022/23: así se podrá seguir el fútbol de Primera División

LaLiga adjudicó el pasado diciembre los derechos de retransmisión de los 38 partidos de fútbol de Primera División para las próximas cinco temporadas a Telefónica y DAZN por 4.950 millones de euros.

Ambas compañías anunciaron posteriormente un acuerdo de distribución por el que el que Movistar Plus+ (canal de Telefónica) emitiría cinco partidos en exclusiva cada jornada y los otros cinco los produciría el canal líder de streaming de deportes a nivel mundial con sede en Londres.

Ahora, la multinacional española está enviando a sus clientes un correo electrónico en el que les informa de cómo podrán seguir todos los partidos de la LaLiga durante la próxima temporada que arranca ya en el mes de agosto.

Nuevo canal DAZN LaLiga

En la misiva, Telefónica asegura al usuario que podrá seguir "disfrutando de toda LaLiga Santander en Movistar Plus+". "Tendrás integrado el nuevo canal DAZN LaLiga en el descodificador, además del canal de Movistar Plus+ LaLiga que ya disfrutabas. Así podrás ver todos los partidos", explica.

En cuanto al seguimiento de los partidos a través de dispositivos móviles (tablet, smartphone...), los canales de Movistar Plus+ LaLiga se verán a través de la app de Movistar Plus+, mientras que para seguir fuera de casa DAZN LaLiga se necesitará la app de DAZN. Los usuarios que no tengan cuenta tendrán que crearla, una acción que no tiene coste adicional.

El correo finaliza indicando que "a partir del 1 de agosto, te enviaremos una nueva comunicación donde te explicaremos los pasos para crear tu cuenta de DAZN". Los clientes pueden resolver todas sus dudas por WhatsApp (638 10 1004), en el 1004 o en tiendas Movistar.