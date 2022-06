Samantha Fox, mito erótico de los 80, se casa con Linda Olsen tras perder en 2015 a su esposa por un cáncer

En la década de los 80, varias cantantes extranjeras revolucionaron la televisión y el panorama musical en España. Dos destacaron, entre todas, la italiana Sabrina Salerno y la inglesa Samantha Fox.

Precisamente Fox, que tiene 56 años, fue noticia hace unos días al desvelarse que no está pasando por su mejor momento. La artista se someterá a una cirugía este mes para extirpar un crecimiento de 10 mm entre sus cuerdas vocales. Tras experimentar problemas con su voz al cantar, acudió a un médico.

"Cuando vi el bulto en la pantalla, pensé: 'oh, Dios, eso no es normal'. "Parecía muy grande. Piensas en el cáncer de garganta de inmediato", declaró Fox a The Sun.

Samantha Fox prosiguió con su relato: "El médico dijo: 'Tenemos que sacar eso lo antes posible. Puede que no sea nada, pero puede que sí lo sea'. Estaba en estado de shock. Mi prometida Linda estaba conmigo y se echó a llorar. He llorado mucho", dijo la artista.

Según recuerda este medio, la madre de Samantha Fox, Carole Ann, sufrió cáncer de mama y su pareja y esposa durante años, Myra Stratton, quien murió en 2015, también tenía la enfermedad.

Samantha Fox se ha casado el pasado viernes con Linda Olsen, en la boda actuaron Katrina and the Waves @KatrinasWeb ¡Felicidades @SamFoxCom! pic.twitter.com/Iue4Ms87E0 — Yo fuí a EGB (@YofuiaEGB) June 20, 2022

Sin embargo, pese al varapalo ocurrido hace siete años, la felicidad vuelve a la vida de la artista, que recientemente se ha casado con su pareja, Linda Olsen, en una lujosa ceremonia en Essex, después de seis años de relación.

La pareja, de la que han publicado varias fotos en las redes sociales con motivo del enlace, ambas con vestidos blancos, se comprometió en marzo de 2020, pero la pandemia la obligó a cancelar los planes.