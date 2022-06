Experts adverteixen que les malalties de transmissió sexual "es disparen amb l'arribada de l'estiu"

Per aquesta raó, l'especialista insisteix en la importància de "invertir més en programes educatius, de millorar els missatges transmesos als joves o que s'augmente el coneixement d'altres ITS diferents al VIH".

Actualment, la infecció més prevalent és el virus del papil·loma humà, seguit del Molluscum contagiós, gonorrea, clamidia o sífilis. Una d'aquestes patologies són les berrugues genitals: la malaltia de transmissió sexual més freqüent. Una malaltia que genera preocupació en els qui la pateixen i s'associa a canvis en l'estil de vida sexual, ocasionant ansietat i pèrdua de l'autoestima a més d'estrés i incertesa sobre el risc de càncer. Són lesions papil·lomatoses agrupades que afecten a tot el tracte genital inferior, de transmissió sexual i produïdes pel virus del papil·loma humà (VPH).

Per aquesta raó, el doctor recalca "la importància de l'ús del preservatiu, així com la vacunació enfront del VPH. En aquests moments, es disposa de dos vacunes per a protegir-nos de la infecció del VPH que estan incloses en el calendari vacunal per a les xiques de 14 anys des de fa ja més de deu anys".

A més de la presència viral, existeixen altres factors que afavoreixen l'aparició d'aquest tipus de patologia vírica, com és l'augment de parelles sexuals, malnutrició, tabaquisme, depressió del sistema immunològic o inici primerenc de relacions sexuals. Les lesions poden variar de xicotetes i asimptomàtiques a lesions grans que produeixen picor, cremor, sagnat, augment del flux vaginal o dolor.

"Apareixen en qualsevol zona corporal que ha sigut exposada durant la relació sexual ja que es transmet a través del contacte sexual en manera directa 'pell amb pell'", comenta l'especialista. Per açò és molt important l'execució de controls periòdics en la consulta de ginecologia per a realitzar una detecció precoç de problemes, així com acudir a l'especialista en cas de sospita de presentar alguna alteració per a poder fer un maneig adequat.