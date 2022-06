Les Naus organitza una jornada per a posar en comú els reptes d'innovació urbana per a l'Horitzó Europa

Sobre eixes línies de treball, s'exposaran les experiències prèvies en projectes d'innovació de l'ecosistema de la ciutat per a oferir així noves oportunitats de col·laboració públic-privada en l'àmbit de projectes europeus.

La jornada, que compta amb el suport de Zabala Innovation, es dividirà en tres sessions de treball emmarcades en tres blocs temàtics: "Resiliència climàtica i Transició Energètica", "Alimentació saludable i sostenible" i "Millora del benestar, gobernanza, indústria creativa i educació".

Experts i expertes d'entitats de prestigi com ETRAI+D, Iberdrola, Eurecat, Universitat Politècnica de València, Universitat de Navarra, Universitat de Deusto, Universitat Jaume I, Unió de Llauradors i Ramaders, Tecnalia, CARTIF o Les Naus, entre uns altres, compartiran coneixement i experiències en R+D+i de projectes europeus per a donar resposta als principals reptes de la ciutat.

Per part de les Naus, es presentarà la Missió Climàtica València 2030 i els interessos de la ciutat en relació amb la transició energètica, les solucions basades en la naturalesa o la millora de la resiliència del patrimoni cultural i natural davant l'emergència climàtica, treballats en projectes com MAtchUP, GrowGreen o Arch. També els reptes que tenen a veure amb la salut i el benestar de les persones, que es venen abordant en Wellbased, ValueCare o Healthy Loneliness.

El regidor d'Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana, obrirà la jornada a qui li seguirà María Luisa Revilla i Lydia González, punts nacionals de contacte a Espanya per a Horitzó Europa del CDTI, els qui presentaran els programes de treball de les missions de ciutats i d'adaptació al canvi climàtic.

"Des de l'Ajuntament de València presentem el passat mes de maig el Catàleg de la Missió Climàtica València 2030 on s'arreplegaven els reptes de ciutat per a una dècada. Aquestes sessions de treball serviran per a posar de manifest tots els reptes que té la nostra ciutat per a aconseguir ser una ciutat climàticament neutra i establir nexes de col·laboració entre entitats i professionals, perquè tenim molt clar que les missions són un camí compartit", assenyala l'edil.

"En el marc de la missió, l'Ajuntament ofereix a les entitats valencianes la possibilitat de col·laborar en convocatòries d'innovació, l'opció de participar en les consultes preliminars al mercat per a la Compra Pública d'Innovació, així com l'Acceleradora Pública Local", destaca Galiana.