Melanie Griffith publica una imagen inédita de su padre: "Te extraño"

El Día del Padre se ha celebrado este pasado fin de semana en estados Unidos. Por eso, muchas celebrities han aprovechado esta jornada tan especial para felicitar a sus progenitores. Los que están y los que ya se fueron, como en el caso de Melanie Griffith.

La actriz, expareja de Antonio Banderas, ha subido a las redes una imagen inédita de Peter Griffith, su padre, al que estaba muy unida pese a que Peter se divorció de Tippi Hedren cuando la actriz tenía solamente cuatro años.

"Te echo mucho de menos, papá. Feliz día del padre en el cielo", ha escrito la intérprete en su Instagram junto a una imagen de su progenitor, fallecido hace ahora 21 años a causa de un tumor cerebral, que ha causado sensación entre sus seguidores.

Polémica con su hija

Hace unos meses, Stella del Carmen Banderas hizo saltar las alarmas por una polémica decisión: eliminar legalmente el apellido de su madre, Melanie Griffith, de su nombre. Entonces los rumores sobre una mala relación entre la actriz y su hija saltaron a la palestra.

Fue Antonio Banderas el encargado de aclarar la controversia despertada alrededor de su familia. El protagonista de Dolor y gloria explicó que "ella adora a su madre".

"No se ha cambiado el nombre", puntualizaba, recordando que días atrás la joven le había dicho entre risas que no se había quitado el nombre, sino que simplemente "me parece muy largo utilizar todo".