Juan y Medio habla en 'La Resistencia' de su experiencia con las drogas y de por qué tuvo que dejar de fumar: "Me asfixiaba"

Este lunes era un día muy especial para La Resistencia. Recibía, por primera vez, la visita de Juan y Medio. "Quería venir porque sois la juventud y os envidio, porque no tenéis límite en el lenguaje y vais a aceptar los años que os caigan de cárcel", se presentó el televisivo ante la audiencia.

Habló de la actualidad, de la polémica con Vox sobre el posible cierre de Canal Sur, cadena para la que trabaja presentando La Tarde, aquí y ahora, pero también de otros temas que nada tienen que ver con la política.

Por ejemplo, fue muy sincero cuando Broncano le preguntó por su experiencia con las drogas. "No me he drogado en mi vida", confesó el cómico. "Cero. No sé a lo que sabe la cocaína, no tengo ni puñetera idea...", reconoció. "Se debería llamar Juan ni Medio", bromó entonces Grison.

La humanidad no habría estado preparada para perder a Juan y Medio. pic.twitter.com/jHCFj03Z6L — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 20, 2022

Lo que sí probó, y durante mucho tiempo, fue el tabaco. "Fumar, fumé. Cuando era un chaval, hasta que me tiró un caballo y me rompí siete costillas y me asfixiaba", relató Juan y Medio. "Una buena metáfora: 'por el caballo dejé de fumar'", remató el guitarrista del programa.

"Nada, quitaron la tapa de una alcantarilla y el caballo se coló por ahí. Terrible. Fue fácilmente hace veinticinco años y fue radical", explicó el veterano presentador de Canal Sur.