Miguel se enamoró de Ana viéndola en 'First dates' y acude al programa para conocerla

Lo de Miguel con Ana fue amor a primera vista. Lo curioso es que fue mientras la veía en televisión, durante una cita que tuvo la granadina en First dates hace un tiempo.

El valenciano pidió al equipo del programa una oportunidad para cenar con ella, y fue este lunes cuando ambos, por fin, se conocieron en el restaurante más famoso de la televisión.

"Decidí venir porque una noche, viendo uno de los capítulos, salió una chica que me cautivó, me fascinó. Al verla sentí como un destello, me enamoré", reconoció Miguel.

"Me gustó su encanto, su humor y su inteligencia", añadió el comensal, que le aclaró a Carlos Sobera que buscaba en ella "una mujer que sepa y quiera pasárselo bien. Este mundo es un infierno y no mola tener un peñazo al lado".

La granadina, por su parte, no sabía que su cita ya la había visto, y se sorprendió que la persona con la que iba a cenar ya la conocía de verla en el programa de Cuatro.

Ana y Miguel, en 'First dates'. MEDIASET

Miguel la esperó en la mesa, y nada más verle, la maquilladora reconoció que su cita era "un tipo normal". Él, por su parte, solo acertó a decirle que "creo que eres la persona más guay que ha pasado por aquí. Me reí muchísimo contigo, lloré de la risa".

Durante la velada, ambos se fueron conociendo un poco más, pero, mientras que el valenciano se iba encandilando más de ella, a la granadina le sucedía todo lo contrario: "Es muy parado", afirmó.

Al final, Miguel volvió a piropearla antes de reconocer que quería tener una segunda cita y así "conocerla un poco más". Pero la maquilladora no quiso volver a quedar de forma amorosa porque "no he sentido nada especial, pero podemos tener una amistad".