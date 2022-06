Omar Montes, en 'El hormiguero': "Me he hartado del reguetón"

El hormiguero comenzó con ritmo la semana con la visita de Omar Montes, que estrenó, en exclusiva, el videoclip de su nuevo tema, La llama del amor: "Esta la he hecho sin auto-tune", afirmó el invitado.

Pablo Motos quiso destacar la cantidad de joyas que lleva Montes en el vídeo: "Valen tanto como un piso en el barrio de Salamanca de Madrid", señaló el presentador. "Llevo como un kilo en joyas", contestó el madrileño.

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero, el rey ¡@omarmontesSr! #OmarMontesEH pic.twitter.com/vqdT076Fsp — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 20, 2022

Además, el cantante adelantó, también en exclusiva, que ha hecho una canción en colaboración con C. Tangana llamada Una y mil veces: "Saldrá cuando acabemos el videoclip".

"Es que me he hartado del reguetón, quiero probar otros estilos. Como no tengo nada que demostrar, ahora quiero hacer lo que me gusta, flamenquito", admitió.