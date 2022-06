El reloj del PP

El triunfo aplastante de Juanma Moreno en Andalucía ha puesto el reloj en marcha del PP nacional. Así lo manifiesta el coordinador General del partido, que ya no ve en Núñez Feijóo la oposición, sino la alternativa. Elías Bendodo pone el énfasis en la moderación y la centralidad como bandera de un cambio de ciclo que considera inexorable. Mientras la dirección de los populares aboga por una línea propositiva, en contra de la táctica de trincheras, Díaz Ayuso asegura que no cambiará ni un milímetro su política en la Comunidad de Madrid. Radicalismo o mesura, he ahí la cuestión.