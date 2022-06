Urbanisme amplia el projecte de millora de façanes als barris tradicionals d'Alacant

En concret, abasta als barris de Sant Antón, Raval Roig-Virgen del Socorro, caseriu de la Santa Faç, Villafranqueza i l'Illa de Tabarca, així com les obres de manteniment que ajuden a pal·liar els efectes de les humitats mitjançant la reposició total o parcial dels revestiments de la façana, segons ha informat el consistori en un comunicat.

El finançament de les subvencions s'efectuarà amb càrrec al pressupost de l'exercici econòmic 2022, per a les zones urbanes compreses dins d'aquest àmbit, amb una assignació de 9.000 euros. El termini de sol·licitud, una vegada publicades en el Butlletí Oficial de la Província, expira el 29 de juliol.

Pel que fa als criteris d'adjudicació, es tindrà en compte, en primer lloc, l'antiguitat de l'immoble, atorgant-se el major valor o major puntuació a les edificacions més antigues, conforme a les dades que consten en Cadastre Immobiliari d'Alacant.

Per a l'edil d'Urbanisme, Adrián Santos, "amb aquestes subvencions es compleix un compromís adoptat amb els tabarquins que al seu torn millorarà el patrimoni de la nostra emblemàtica illa que és un dels principals referents turístics d'Alacant i els seus edificis i imatge". A més, "ampliem als nuclis històrics declarats Bé de Rellevància Local pel Catàleg de Proteccions".

Específicament cal complir uns requisits predeterminats per a cadascun dels nuclis del conjunt històric. A l'Illa de Tabarca, l'acabat de les fàbriques haurà de realitzar-se amb pintures, revoque acolorit, morters, monocapa, estucs llisos sobre arrebossats de morter o pintures no plàstiques ocluyentes i brillants o setinades, la gamma de colors ha de ser en tons ocre, siena, terres, almagre i tons derivats.

En el cas de la realització de sòcols es realitzaran amb pedra calcària, amb un mínim de 5 cm d'espessor i totes les façanes tindran el mateix nivell d'acabat, quedant expressament prohibida la utilització d'aplacats de terratzo, taulells, pedra polida, laminatges plàstics, formigó modelat o altres derivats que no siguen pedra natural.

En la resta de casos, es tindrà en compte l'article 723 de les ordenances havent de realitzar una posada en obra d'acord amb l'entorn del barri, com és la directriu per a Sant Antón. O al Barri Raval Roig, on en les façanes l'acabat es realitzarà amb esquerdejat i pintura de tonalitats tradicionals, no autoritzant-se el color blanc.

També en Santa Faç les façanes hauran de tindre un acabat que es realitzarà amb esquerdejat i pintura de tonalitats tradicionals, sense estar autoritzat el color blanc.