Ni la oposición madrileña ni los sindicatos que se sientan en la mesa sectorial aprueban el plan de reorganización de los urgencias en centros de Atención Primaria que ha presentado este lunes la Comunidad. Más que un nuevo mapa de recursos asistenciales, los representan a los trabajadores sanitarios ven un "desmantelamiento" de la sanidad pública y los partidos de izquierda han llamado a los ciudadanos a movilizarse contra la decisión. De producirse, estas no serían las primeras protestas para pedir la reapertura de los llamados SUAP: en los últimos meses, de hecho, se han producido varias manifestaciones para exigir la apertura de los 37 puntos de atención que funcionaban antes de marzo de 2020.

"Lo que ha anunciado la Comunidad de Madrid no es una reapertura de las urgencias de Atención Primaria, es una reclausura", ha criticado Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional. "La Sanidad no se raciona ni se abre a cachos: necesitamos la Sanidad a pleno rendimiento, necesitamos los 20 SUAPs", ha agregado la jefa de la oposición madrileña que ha lanzado un 'aviso a navegantes': "No vamos a parar hasta conseguirlo".

"Es una pena", ha lamentado Juan Lobato, portavoz del PSOE. "El PP consolida ahora la decisión que tomó hace mucho tiempo de ir desmantelando la sanidad pública", ha señalado el también secretario general de los socialistas madrileños, que ha antepuesto el modelo sanitario de los populares al que ambiciona el PSOE. "Aspiramos a un modelo nuevo en el que la seguridad y la tranquilidad de la familia sea total", ha aseverado Lobato.

Para Vanessa Lillo, portavoz de Sanidad de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, el plan que ha diseñado la consejería que dirige Enrique Ruiz Escudero es "la crónica de una muerte anunciada". "Esto no es una reorganización asistencial, esto es un golpe de muerte, esto es atacar la sanidad pública", ha proclamado Lillo, que ha hecho un "llamamiento" a la ciudadanía madrileña para que salga a la calle y se movilice "para defender los servicios de urgencia en Atención Primaria".

CC OO va a los tribunales

Los sindicatos Amyts, CC OO, UGT, CSIT Sanidad Madrid y Satse tampoco han recibido de buen grado la propuesta del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero, que se espera que se materialice tras el verano. Los representantes de los trabajadores han censurado tanto el fondo de la reorganización como la forma, pues han lamentado que no se haya contado con ellos.

"Tanto la comunicación, después de meses cerrados, como las noticias que nos han transmitido en la mesa sectorial han sido decepcionantes", ha explicado Ángela Hernández, secretaria general de Amyts. Este sindicato, el mayoritario entre los médicos madrileños, ha puesto de relieve durante la reunión de la mesa sectorial que la transformación de 37 servicios de urgencia de Atención Primaria (SUAP) en 17 puntos de atención continuada (PAC) supone "una reducción importante de los puntos de atención", según consta en el acta que ha colgado la propia organización en su web.

Amyts se ha interesado por la dotación de persona que van a tener los nuevos puntos de atención para prestar un servicio adecuado y evitar "situaciones de sobrecarga" que se producían en los SUAP antes de la pandemia.

Mapa de los centros que atienden urgencias en Atención Primaria en la Comunidad de Madrid. Henar de Pedro

"Con los SUAP cerrados, sin médicos en el Summa 112 ni en Atención Primaria, el resultado será un colapso de todo el sistema sanitario y con graves consecuencias para los madrileños y profesionales", ha advertido UGT, mientras que desde CC OO han puesto el foco en que la decisión adoptada por el Ejecutivo regional "supone la imposibilidad de retorno a sus centros de trabajo de más de 395 profesionales".

Por ello, este sindicato ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid. La reorganización, apunta CC OO, supone el traslado forzoso del personal del Summa 112 al Hospital Enfermera Isabel Zendal, unos trabajadores que antes de marzo de 2020 trabajaba en los SUAP.