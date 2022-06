Cheste Inusual portarà arts escèniques experimentals a "espais inesperats" amb companyies de tota Espanya

"En aquesta nova edició apostem per una programació de qualitat, potent i variada, per a tots els públics, amb diferents disciplines artístiques que hem tret dels seus espais habituals de representació per a portar-les a espais inusuals", explica el director artístic de la trobada, Manuel Puchades.

Per la seua banda, el regidor de Joventut, Raúl Mota López, anima a tots els espectadors inquiets, joves i majors, a sumar-se al festival "per a donar suport a la cultura emergent i viure noves experiències escèniques i vitals amb l'art i talent d'un elenc de companyies procedents de tota la nostra geografia nacional, des del País Basc, Catalunya, Comunitat Valenciana o Madrid fins a les Illes Balears".

El circuit escènic permetrà als seus habitants redescobrir el seu municipi a través del teatre, la dansa, el circ o la música, i al públic que vinga de fora a conéixer aquesta vila valenciana a través dels diferents espais de representació.

Espais poc convencionals com el pòrtic d'una església, les cases de Xest, els aparadors dels comerços o llocs que formen part de la idiosincràsia del municipi com un magatzem de garrofes.

En aquesta antiga nau donarà començament el pròxim 3 de juliol la inauguració del festival amb Cafune, un duo de dansa acrobàtica i música en directe amb el qual la Cía. DuKto reflexiona sobre les relacions humanes.

Les llars de Xest es convertiran els dies posteriors en escenaris improvisats per a acollir tres peces que reivindiquen el paper de la dona des de diferents enfocaments.

La Cía. Reyes Ruíz explica la història d'una dona aventurera, La Pícara de Sevilla, que busca el seu lloc en el món després de fugir del seu marit.

Las Raras presenta el relat d'Angustias i el seu procés de reconstrucció personal després d'una separació conjugal en Empoderadas. I la Cía. Las Emergidas arribarà a Cheste Inusual per a reivindicar 'La calle era nuestra'.

El circ contemporani estarà present amb Kobr3 de Zirkozaurre i amb Save the temazo del Col·lectiu Frenètic, mentre les titelles cobraran vida en Café Cantante amb la Cía. Begoña Ric. I l'Escola Municipal de Teatre de Xest estrenarà per la seua banda Como la vida misma, dos peces breus que narren situacions tragicómicas de la vida quotidiana.