Parece que la vida está cambiando para Christian Gálvez y Almudena Cid. Meses después de su separación, ella se ha mudado a un piso en Móstoles y está centrada en su carrera como actriz, mientras que él rehizo su vida con Patricia Pardo y, parece que ahora, también ha dado un giro en un aspecto profesional.

Tras casi año y medio, el presentador ha dejado su programa en Cadena 100, De sábado con Christian Gálvez, espacio que conducía junto a Víctor Parrado. Y parece que el motivo no es otro que embarcarse en una nueva aventura profesional.

El madrileño presentó este fin de semana su último programa, y ha querido despedirse de la que ha sido su casa durante tanto tiempo. "La aventura en Cadena 100 llega a su fin", comenzó en su post. "Ha sido un verdadero honor trabajar aquí".

"Vaya por delante mi eterna gratitud por haber trabajado con tantas personas que me han enseñado a cómo hacer y cómo no hacer las cosas", añadió en su publicación de Instagram. "Quiero dar las gracias por todo lo que aprendí. Cosas tales como que una jerarquía vertical no vale para nada si no hay un respeto horizontal".

"Comprendí que al miedo no se le combate, porque el miedo somos nosotros. Hay que escucharle, comprenderle y actuar en consecuencia", reflexionó Christian Gálvez. "Aprendí a ser un poco más amable con mis versiones pasadas, ya que no sabían las cosas que sé ahora".

"He aprendido a no hacerle caso a ese archivo en mi cabeza titulado 'todas las cosas que podrían salir mal'", escribió. "Aprendí a soltar a los que tuvieron que marchar, para hacer espacio a los que debían y querían llegar".

"Sobre todo, [gracias a] mi hermano Víctor Parrado. Fiel exponente del Bushido [el camino del guerrero] que tanto practico. He visto en él rectitud, coraje, compasión, respeto, honestidad, lealtad y honor. He visto mucho más que eso, y él me has visto a mí más que nadie", alabó a su compañero de programa. "Gracias por llegar a mi alma y, sobre todo, gracias por quedarte en mi vida. Quizás seas tú mi último samurái. Gracias por sostener mi espada con honor".