Mor home ofegat a Orpesa i un xiquet és rescatat amb símptomes d'ofegament a Benicàssim

Un home ha mort aquest dilluns ofegat en una platja d'Orpesa (Castelló) i un xiquet de 14 anys ha sigut assistit amb símptomes d'ofegament a Benicàssim (Castelló), segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

A les 12.15 hores s'ha alertat el CICU que havien tret de l'aigua inconscient a un home, en la platja de la Petxina d'Orpesa.El CICU ha mobilitzat una unitat del SAMU. Membres del servici de Socorrisme han iniciat la reanimació cardiopulmonar bàsica al banyista.

A la seua arribada, l'equip mèdic del SAMU ha continuat amb la reanimació cardiopulmonar avançada i altres tècniques de recuperació; però no hi ha hagut resposta, l'home havia mort. L'autòpsia revelarà les causes de l'ofegament del banyista, de 61 anys.

Posteriorment, sobre les 13.00 hores, se sol·licitava la intervenció del CICU per a assistir a un altre banyista amb dificultat respiratòria, que havien tret de l'aigua, en la platja Els Terrers de Benicàssim.

Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat del SAMU i una unitat de SVB. L'equip mèdic SAMU ha asisitido al banyista, de 14 anys, amb símptomes d'ofegament.

Després de ser estabilitzat, el xiquet ha sigut traslladat a l'hospital General Universitari de Castelló, en l'ambulància de suport vital avançat.