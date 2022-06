Ensems obri la finestra de la internacionalització amb una trentena d'actuacions i 25 estrenes absolutes

Amb el lema 'Finestres', el certamen pretén "obrir una finestra a la internacionalització" i, per a açò, acollirà l'estrena de l'òpera 'Zelle' de Jamie Man dins del projecte ENOA (European Network Opera Academies). A més, coproduirà el projecte Focus protagonitzat pels grups Proxima Centauri (Bordeus) & I-MEX (Colònia) que ha traçat una ruta de creació musical europea entre Espanya, França i Alemanya; i comptarà amb la col·laboració de la reconeguda The Ernst von Siemens Music Foundation, que reconeix la tasca dels principals espais europeus de programació de músiques actuals.

Amb més de 25 estrenes absolutes i una vintena d'estrenes estatals, Ensems aposta per brindar "una programació de músiques de nova creació que combina la participació de destacades formacions internacionals amb artistes estatals i locals amb la intenció de difondre l'actualitat de la creació sonora contemporània".

El festival Ensems és el més antic en el seu gènere en l'Estat Español i se celebra ininterrompudament des de 1978. L'esdeveniment està organitzat per l'Institut Valencià de Cultura.

En aquesta ocasió, Ensems prestarà especial atenció a l'obra del compositor greco-francés Iannis Xenakis, una de les figures més transcendentals de la música del segle XX, de qui se celebra el centenari del seu naixement. L'homenatge constarà de dos concerts protagonitzats per quatre grups de percussió valencians: Al Xarq Percussió, Amores Grup de Percussió, SoXXI i Neopercusión. Xenakis va ser una de les influències del també prestigiós compositor grec Georges Aperghis, qui visitarà el festival per primera vegada i a qui dedicarà el seu concert l'ensemble català CrossingLines.

El principal compositor convidat d'enguany és Toshio Hosokawa, qui estrenarà en Ensems, de la mà del grup luxemburgués United Instruments of Lucilin, la seua òpera per a públic familiar Deine Freunde aus der Ferne (Els teus amics de molt lluny), i que comptarà amb la participació de l'actriu Valènciana Marta Chiner. També interpretaran músiques del reconegut compositor japonés el Grupo Mixtour, dirigit per Pablo Rus; el Quatuor Diotima, un dels quartets de corda més prestigiosos del panorama internacional; i l'Orquestra de València.

Ensems traurà el cap també a propostes artístiques performatives amb deliberat caràcter escènic com són el projecte multidisciplinari /Empty/hands del percussionista aragonés Luis Azcona que tindrà lloc en l'IVAM (Institut Valèncià d'Art Modern) i en l'EACC (Espai d'Art Contemporani de Castelló). També els projectes Voice lab dance edition i To Sing Or Not To Sing (microconcerts per a un únic espectador) que oferirà la polifacètica cantant alemanya Frauke Aulbert en diferents espais culturals de la ciutat. El B3: Brouwer Trio també interpretarà un programa de concert en les tres capitals valencianes que comptarà amb l'artista de live painting María Aranguren.

En aquest apartat destaca l'òpera de càmera Zelle, de la compositora londinenca Jamie Man, centrada en les relacions entre la realitat i les seues contradiccions, fruit d'un joc de veus i desajustament entre el que s'escolta, es veu, s'espera, l'efímer i l'etern.

Així mateix, el ja tradicional Ensems simfònic tornarà a comptar amb la participació de les principals formacions simfòniques del nostre territori. D'aquesta manera, la programació inclourà els concerts de la Banda Simfònica Municipal de València, la Banda Municipal d'Alacant i la Banda Municipal de Castelló, així com de l'Orquestra de València, dirigida per José Luis Estellés, i l'Orquestra ADDA Simfònica, dirigida per Josep Vicent.

VESSANT EDUCATIU

D'altra banda, Ensems impulsa l'educació sonora com a element fonamental en el desenvolupament d'audiències i d'aproximació als més joves. D'aquesta manera, el festival acollirà el projecte Party studies, un treball cooperatiu integrat dins del paraigua del projecte europeu liderat per la Universitat de Bergen, Communities in Movement, centrat en la investigació artística del prestigiós artista, escriptor i teòric Brandon LaBelle. Dins del projecte educatiu del festival, i seguint la línia de Cultura de club, Ensems s'acostarà també la Ruta del Bakalao com a fenomen creatiu de les músiques electròniques en el nostre territori.

El projecte pedagògic X-Ensems es desenvoluparà enguany en col·laboració amb el Conservatori Professional de Música i de Dansa d'Alacant i amb els Conservatoris Professionals de Música d'Utiel i Requena i comptarà amb la participació dels compositors Joan Gómez i David Leal. En aquesta edició, el punt de partida és posar en relleu la tradició juguetera del nostre territori, en col·laboració amb la World Design Capital València 2022. El projecte s'inspira en el text de Lewis Carroll Alicia a través de l'espill i es destaquen diferents escenes com Alicia creua l'espill, Jabberwocky o el Jardí de les Flors parlants.

Finalment, Ensems celebrarà la 34 edició de les Trobades de Composició dirigits al sector professional, que comptaran amb la participació de convidats d'excepció com Isabel Mundry, Georges Aperghis, Toshio Hosokawa i Martín Matalón, a més de Frauke Aulbert i Florentin Ginot.

I també tindrà lloc la cinquena edició del Taller Conjunt de Creació Sonora que afavoreix la interpretació de peces creades per jóvens compositores i compositors a càrrec de prestigioses formacions com la Jove Orquestra de la Generalitat Valènciana, dirigida per Marcel Ortega, i el Quatuor Diotima. La destacada compositora alemanya Isabel Mundry serà la mentora d'aquesta edició del taller.

El Festival Ensems està organitzat per l'Institut Valencià de Cultura i el Palau de les Arts Reina Sofia i compta amb la col·laboració de l'INAEM; l'Ajuntament de València; el Palau de la Música de València; l'IVAM; Bankia Escucha València; la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE); el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas (ISEACV); el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València; la Diputación de València; la Diputación de Alicante; Clemente Pianos; ENOA (European Network Opera Academies); The Ernst von Siemens Music Foundation i la Fundación Visit València.