El hijo del ultra ruso Zhirinovski rechaza los rumores que le identifican como un ciudadano español llamado David García

Igor Lébedev, exdiputado de la Duma rusa e hijo del recientemente fallecido líder del ultranacionalista Partido Liberal Democrático de Rusia, Vladímir Zhirinovksi, negó hoy haber adoptado un nombre español, David García, y ser ciudadano de España.

"Soy Ígor Lébedev. Tengo en mis manos el carnet de identidad ruso, el pasaporte ruso, la licencia de conducir, los pagos de vivienda, la póliza de seguro médico y todos los documentos que solo puede tener un ciudadano ruso", declaró al periódico ruso Komsomolskaya Gazeta.

"Todo lo demás, es el resultado de la imaginación febril de alguien o del deseo de enlodarme", añadió, al comentar las noticias aparecidas en algunos medios que señalaban que tenía la nacionalidad española y se había cambiado el nombre por el de David García.

Hasta los tribunales

El expolítico, que fue diputado de la Cámara baja del Parlamento ruso durante dos legislaturas, aseguró que nunca tuvo ni residencia ni ciudadanía española, y recordó que en junio de 2020 ganó un juicio por difamación a un programa de televisión que le acusó de ser ciudadano extranjero.

"Respecto a las acusaciones al respecto, les pido por favor que lean el veredicto del tribunal y no cometan de nuevo este error", aconsejó Lébedev a quienes tratan de cambiarle el nombre y el país.

También desmintió que hubiese tenido discusiones con su padre debido a sus actividades políticas, algo que muchos medios entrevieron tras su retirada de la política en 2021.

Las sospechas se hicieron más intensas después de que Lébedev no acudiera al entierro de su padre, que falleció a consecuencia de coronavirus en mayo pasado.

"Callé, no comenté, no reaccioné, esperé a que terminara el espectáculo. Pero ahora llegó el momento de responder a todo esto", afirmó.

Tajante sobre la cadena de mando

Lébedev aseveró que "no hubo ni pudo haber conflicto alguno entre mi padre y yo. Zhirinovski era un líder, era el jefe del partido y tomaba todas las decisiones. Nosotros, todos los miembros del partido, cumplíamos estas decisiones". En ese sentido, "simplemente decidí ponerle fin a mis actividades políticas y probarme en otro campo. Fue una decisión de mutuo acuerdo", añadió.

El hijo de Zhirinovski recalcó que se marchó del partido y de la política, "y eso significa que no cabildeo los intereses de nadie y no tengo la intención de controlar o enlodar a nadie". "No participo en ninguna de las actividades del partido y no tengo la intención de hacerlo en el futuro", zanjó