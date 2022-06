L'IVAM estrena una sèrie de podcasts amb una conversa entre Nuria Enguita i l'artista Mar Arza

La iniciativa, en col·laboració amb Culturplaza i la 99.9 Plaza Radio, oferirà una nova entrega setmanal per a escoltar les veus protagonistes de les exposicions i les activitats, descobrir secrets i curiositats o suggerir qüestions per al debat cultural, explica el museu en un comunicat.

"La programació de la serie 'Voces IVAM' es concep com una constel·lació, on uns continguts es relacionen amb uns altres: les exposicions, les activitats, el museu per dins, la sostenibilitat, com és el dia a dia dels departaments... Els museus han de ser llocs de participació, inclusió i experimentació que ens permeten altres formes de relacionar-nos amb els nostres contextos, espais que treballen en l'intercanvi d'idees, formes, veus i relats", ha comentat la directora de l'IVAM, Nuria Enguita.

'Voces IVAM' pot escoltar-se a través de les plataformes de 'podcasting' més conegudes com Spotify, Apple Podcast, Ivoox i Amazon Music, així com en la pròpia web de la 99.9 Plaza Radio.

El projecte està conduït per Lucía Márquez, que al llarg de 20 entregues donarà veu a artistes, conservadors, comissaris o col·laboradors implicats en els processos de treball de l'IVAM, creant un espai per a la conversa i la reflexió.

El primer episodi ja es troba disponible i se centra en una conversa entre la directora del museu, Nuria Enguita, i l'artista Mar Arza, que recentment ha inaugurat l'exposició 'A pesar / A saber / A tientas', en la qual reflexiona sobre la representació del cos femení al llarg de la història.

Rafa Lupión, director de continguts de Plaza Radio, ha declarat que el Grup Plaza aposta des de fa més de tres anys per la creació de 'podcasts' de qualitat.

"'Voces IVAM' entronca perfectament amb eixa estratègia. El 'podcasting', que forma part de la gènesi de la nostra ràdio, és una ferramenta consolidada per a explicar històries reposades que aconseguixen a nous públics. És el que pretenem amb aquest 'podcast' que busca ser l'altaveu de les veus de l'IVAM", apunta.