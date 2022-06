L'AVL insta l'alcalde de Burjassot a "reactivar o crear de nou" la Fundació Vicent Andrés Estellés

La presidenta de l'ens normatiu, Verònica Cantó, i la secretària de la institució, Immaculada Cerdà, s'han reunit amb el primer edil de Burjassot, Rafael García, i li han transmès la "preocupació" de la institució pel tancament de la fundació.

Així mateix, li han recordat que Vicent Andrés Estellés és "un dels millors poetes valencians i, sens dubte, el més conegut, celebrat i homenatjat, de la nostra llengua i cultura", informa l'AVL en un comunicat.

La presidenta de l'Acadèmia ha transmès la necessitat de buscar "una solució digna per a reconéixer, des de Burjassot, ciutat on va nàixer Vicent Andrés Estellés, el llegat de l'escriptor". També s'ha encoratjat a l'alcalde a portar la iniciativa per a "reactivar o crear de nou una fundació, o el que faça faltada, per a reconéixer encara més el poeta i donar a conéixer el seu llegat i obra".

Cantó ha apuntat que el tancament de la Fundació ha sigut fruit d'un tràmit administratiu, ja que depenia de l'Institut de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Burjassot, que es va dissoldre en 2019.

Per la seua banda, l'alcalde ha agraït l'interés i la preocupació de l'AVL i també ha manifestat que buscarà solucions a fi de desencallar la situació i explorarà la implicació altres institucions, comptant amb el suport de la família d'Estellés.

Considerat un dels grans poetes europeus, Vicent Andrés Estellés va ser designat per l'Acadèmia Escriptor de l'Any 2012. La seua transcendència literària, intel·lectual, social i cívica ha influït en tots els àmbits de la societat valenciana. Hui continua sent un referent para milers i milers de valencians, subratllen.