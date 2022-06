El Supremo condena a cuatro meses de prisión un padre por un "fuerte azote" en las nalgas a su hija de cuatro años

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó ayer de la pena de 4 meses de prisión a un padre por un delito de maltrato en el ámbito familiar, tras causarle lesiones breves a su hija de cuatro años tras propinarle un fuerte azote en las nalgas.

Tal y como señala la sentencia, la Sala señala que no existe "ningún amparo" para el acusado, "tanto más si el motivo de la agresión es meramente que lloraba y no se dormía". Por lo que desestimó así el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid que confirmó la dictada por un juzgado de lo Penal de la misma ciudad.

A la pena de cuatro meses de cárcel, se le añade también una orden de alejamiento a más de 500 metros de la niña durante un periodo de un año y cuatro meses, y la obligación del pago de una indemnización de 200 euros.

Según los hechos, el condenado, separado de su mujer y en régimen de custodia compartida de los hijos menores de edad, propinó un golpe fuerte a la niña que no quería dormir y no paraba de llorar. Fruto de ese golpe, la sufrió en la nalga izquierda un área equimótica en evolución de 7 por 4 cm y en la nalga derecha otra área más tenue de 3 por 2 cm, que no precisaron asistencia médica y que curaron en 4 días.