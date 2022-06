Ensems abre la ventana de la internacionalización con una treintena de actuaciones y 25 estrenos absolutos

Con el lema 'Finestres', el certamen pretende "abrir una ventana a la internacionalización" y, para ello, acogerá el estreno de la ópera 'Zelle' de Jamie Man dentro del proyecto ENOA (European Network Opera Academies). Además, coproducirá el proyecto Focus protagonizado por los grupos Proxima Centauri (Burdeos) & E-MEX (Colonia) que ha trazado una ruta de creación musical europea entre España, Francia y Alemania; y contará con la colaboración de la reconocida The Ernst von Siemens Music Foundation, que reconoce la labor de los principales espacios europeos de programación de músicas actuales.

Con más de 25 estrenos absolutos y una veintena de estrenos estatales, Ensems apuesta por brindar "una programación de músicas de nueva creación que combina la participación de destacadas formaciones internacionales con artistas estatales y locales con la intención de difundir la actualidad de la creación sonora contemporánea".

El festival Ensems es el más antiguo en su género en el Estado Español y se celebra ininterrumpidamente desde 1978. El evento está organizado por el Institut Valencià de Cultura.

En esta ocasión, Ensems prestará especial atención a la obra del compositor greco-francés Iannis Xenakis, una de las figuras más trascendentales de la música del siglo XX, de quien se celebra el centenario de su nacimiento. El homenaje constará de dos conciertos protagonizados por cuatro grupos de percusión Valèncianos: Al Xarq Percussió, Amores Grup de Percussió, SoXXI y Neopercusión. Xenakis fue una de las influencias del también prestigioso compositor griego Georges Aperghis, quien visitará el festival por primera vez y a quien dedicará su concierto el ensemble catalán CrossingLines.

El principal compositor invitado de este año es Toshio Hosokawa, quien estrenará en Ensems, de la mano del grupo luxemburgués United Instruments of Lucilin, su ópera para público familiar Deine Freunde aus der Ferne (Tus amigos de muy lejos), y que contará con la participación de la actriz Valènciana Marta Chiner. También interpretarán músicas del reconocido compositor japonés el Grupo Mixtour, dirigido por Pablo Rus; el Quatuor Diotima, uno de los cuartetos de cuerda más reputados del panorama internacional; y la Orquesta de València.

Ensems se asomará también a propuestas artísticas performativas con deliberado carácter escénico como son el proyecto multidisciplinar /Empty/hands del percusionista aragonés Luis Azcona que tendrá lugar en el IVAM (Instituto Valènciano de Arte Moderno) y en el EACC (Espai d'Art Contemporani de Castellón). También los proyectos Voice lab dance edition y To Sing Or Not To Sing (microconciertos para un único espectador) que ofrecerá la polifacética cantante alemana Frauke Aulbert en distintos espacios culturales de la ciudad. El B3: Brouwer Trio también interpretará un programa de concierto en las tres capitales valencianas que contará con la artista de live painting María Aranguren.

En este apartado destaca la ópera de cámara Zelle, de la compositora londinense Jamie Man, centrada en las relaciones entre la realidad y sus contradicciones, fruto de un juego de voces y desajuste entre lo que se escucha, se ve, se espera, lo efímero y lo eterno.

Asimismo, el ya tradicional Ensems sinfónico volverá a contar con la participación de las principales formaciones sinfónicas de nuestro territorio. De este modo, la programación incluirá los conciertos de la Banda Sinfónica Municipal de València, la Banda Municipal de Alicante y la Banda Municipal de Castelló, así como de la Orquesta de València, dirigida por José Luis Estellés, y la Orquesta ADDA Sinfónica, dirigida por Josep Vicent.

VERTIENTE EDUCATIVA

Por otra parte, Ensems impulsa la educación sonora como elemento fundamental en el desarrollo de audiencias y de aproximación a los más jóvenes. De este modo, el festival acogerá el proyecto Party studies, un trabajo cooperativo integrado dentro del paraguas del proyecto europeo liderado por la Universidad de Bergen, Communities in Movement, centrado en la investigación artística del prestigioso artista, escritor y teórico Brandon LaBelle. Dentro del proyecto educativo del festival, y siguiendo la línea de Cultura de club, Ensems se acercará también a la Ruta del Bakalao como fenómeno creativo de las músicas electrónicas en nuestro territorio.

El proyecto pedagógico X-Ensems se desarrollará este año en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música y de Danza de Alicante y con los Conservatorios Profesionales de Música de Utiel y Requena y contará con la participación de los compositores Joan Gómez y David Leal. En esta edición, el punto de partida es poner de relieve la tradición juguetera de nuestro territorio, en colaboración con la World Design Capital València 2022. El proyecto se inspira en el texto de Lewis Carroll Alicia a través del espejo y se destacan diferentes escenas como Alicia cruza el espejo, Jabberwocky o el Jardín de las Flores hablantes.

Por último, Ensems celebrará la 34 edición de los Encuentros de Composición dirigidos al sector profesional, que contarán con la participación de invitados de excepción como Isabel Mundry, Georges Aperghis, Toshio Hosokawa y Martín Matalón, además de Frauke Aulbert y Florentin Ginot.

Y también tendrá lugar la quinta edición del Taller Conjunto de Creación Sonora que favorece la interpretación de piezas creadas por jóvenes compositoras y compositores a cargo de reputadas formaciones como la Joven Orquesta de la Generalitat Valènciana, dirigida por Marcel Ortega, y el Quatuor Diotima. La destacada compositora alemana Isabel Mundry será la mentora de esta edición del taller.

El Festival Ensems está organizado por el Institut Valencià de Cultura y el Palau de les Arts Reina Sofía y cuenta con la colaboración del INAEM; el Ayuntamiento de València; el Palau de la Música de València; el IVAM; Bankia Escucha València; la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE); el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas (ISEACV); el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València; la Diputación de València; la Diputación de Alicante; Clemente Pianos; ENOA (European Network Opera Academies); The Ernst von Siemens Music Foundation y la Fundación Visit València.