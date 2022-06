Sanitat convida als Ajuntaments a sumar-se a la xarxa de Platges sense Fum de la Comunitat

20M EP

NOTICIA

La Conselleria de Sanitat ha remès als Ajuntaments una circular per a informals de la nova llei que els habilita a prohibir fumar en les seues zones de bany per a sumar-se així la xarxa de Platges sense Fum, en la qual ja s'han inscrit 81 arenals de la Comunitat Valenciana, 16 més que el passat any.