Susi Jiménez, de 'Los Gipsy Kings', habla sobre los problemas que está sufriendo durante su embarazo

Susi Jiménez, de Los Gipsy Kings, se encuentra muy preocupada por su estado de salud tras una visita con su médico por motivo de su sexto mes de embarazo.

La natural de Plasencia aprovechó sus stories de Instagram para desahogarse con sus seguidores y ponerles al tanto sobre la situación que está viviendo y cómo se encuentra emocionalmente.

"Llevo unos días muy mal", comentó la influencer haciendo referencia a su estado anímico tras el diagnóstico de la matrona. Aunque Susi tiene muy claro que seguirá a raja tabla todas las indicaciones médicas que le dio.

Libana, como se llamará su hija, aún no está colocada, hecho determinante para el parto: "Me ha dicho la matrona que si sigue esto así pues será una cesárea".

La extremeña también confesó que "se asfixia al andar", es por ello que la médica le pidió que hiciese el esfuerzo de dar un paseo diario. "Me ha dicho que como siga así a los ocho meses no me voy a poder levantar", confesó la joven de 15 años durante una nocturna caminata.