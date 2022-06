Vargas Llosa compara a Ayuso con Ronald Reagan: "Tiene un instinto que no se equivoca"

El premio nobel de literatura y presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, Mario Vargas Llosa, ha premiado este lunes a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por su defensa de la libertad y la ha comparado con el expresidente republicano de los Estados Unidos, Ronald Reagan, porque "tiene un instinto que no se equivoca nunca".

El escritor, que ha entregado a Ayuso el Premio a la Libertad durante el XV Foro Atlántico Iberoamérica: Libertad y Democracia, que concede su fundación, ha explicado que "su caso es verdaderamente extraordinario: una vocación política, de una profunda honestidad y que ha sabido conquistar a Madrid de una manera como solo ella podía hacerlo".

El mérito de la líder regional, según el premio nobel, es que "ha puesto orden en lo que era un verdadero caos". "No ceso en compararla con Ronald Reagan; como él, Isabel Díaz Ayuso no es una teórica del liberalismo, es un ser profundamente práctico, pero cuando habla tiene un instinto que a mí me recuerda mucho al presidente de los Estados Unidos porque tiene un instinto que no se equivoca nunca", ha detallado.

Gracias por confiar en mí.



Gracias por respaldar a “los míos”: los ciudadanos que viven y pelean cada día en Madrid.



Por la Libertad. pic.twitter.com/HNPPJhu5gi — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 20, 2022

Por su parte, Ayuso ha querido agradecer la confianza del escritor y ha espetado que es "un honor y un privilegio" recibir el premio de sus manos. Durante su discurso, la mandataria regional ha alertado de cómo los "enemigos de la libertad" acechan a todas las democracias liberales con "consignas manipuladoras y demagógicas, con un cinismo que lo tergiversa todo".

"Se está imponiendo una ideología, una agenda cultural, un plan de ingeniería social que en el fondo es puro cinismo porque luego ellos no se lo aplican cuando les interesa y se cambia o se desecha cuando no da réditos políticos porque se hace al margen de la realidad más evidente", ha señalado.

Por otro lado, ha deseado que lo "vivido en Andalucía" el 19-J "se siga replicando por toda España". "Creo que esto va más allá de la simple y falaz división entre izquierda y derecha, es más bien el pulso de un país que ya no aguanta más", ha declarado.

La también presidenta del PP madrileño, ha indicado que España no aguanta más "debates artificiales y problemas extraordinarios inventados convenientemente para dirigir, controlar y alimentar a políticos y a un sistema burocrático que piensa que puede estar por encima de todos los ciudadanos viviendo de una pretendida división social que no existía".