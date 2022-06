Tamarit afirma que li "sorprèn" el rebuig als àmbits i que els projectes interdisciplinaris seran "enriquidors"

Així ho ha asseverat la titular d'Educació en una entrevista concedida a Europa Press. Preguntada per les queixes llançades des d'alguns col·lectius docents a l'anomenat ensenyament per àmbits -que substitueix les assignatures impartides de manera individual per àrees de coneixement-, ha admès que sí li ha provocat sorpresa.

"Sí, sí em sorprèn, hi ha qüestions que són discutibles i generen debat, però en el tema dels àmbits estem absolutament convençuts que és positiu poder treballar així i que hi haja codocència".

Cal recordar que la previsió del nou currículum d'Educació Secundària manté l'obligatorietat d'aquesta agrupació d'ensenyaments per àmbits en el trànsit de la Primària a l'entrada en la Secundària Obligatòria, un mode que ja s'ha aplicat aquest curs.

"En eixe pas de l'escola, on els xiquets estan acostumats a tindre una figura de referència, el tutor, a un institut, més gran, amb xiquets que a vegades no es coneixen, s'ha de fer un acompanyament i crec que els docents que ho han treballat estan satisfets", ha manifestat.

La consellera ha agregat que en Secundària no hi ha tant de costum de treballar amb altres, però ha fet notar que "si es fomenten els àmbits, també es fomenta la codocència". En aquest punt, ha recalcat que la previsió és mantindre per al pròxim les places docents "estructurals". "Al nostre cap no està que hi haja menys docents", ha postil·lat.

NOVA ASSIGNATURA

Tamarit s'ha referit també als projectes interdisciplinaris, el desenvolupament dels quals es veu afavorit pel nou currículum de Primària i que, a més, en la proposta del de Secundària s'introdueix com a nova assignatura fins a tercer.

"Ens hem d'acostumar tots a treballar d'una altra manera i estic segura que serà superenriquidor tant per a alumnes com per a professors", ha augurat.