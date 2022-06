El PPCV demana reforços davant el "infern sanitari" que preveu a la Comunitat a l'estiu

"Tot aquest caos en Sanitat generarà grans cues d'espera i llits en els passadissos", ha denunciat el diputat, qui sosté que "estem vivint un infern sanitari on l'atenció primària pateix una situació molt compromesa i àdhuc es preveu que vaja a pitjor en les pròximes setmanes davant el tancament dels centres a les 15.00 hores, quan s'incrementaran exponencialment la població a atendre pel model turístic que tenim".

José Juan Zaplana ha criticat que "no hi ha pla de substitucions ni reforços, ni Sanitat té previst l'obertura dels més de 30 consultoris de costa que reforcen el sistema cada estiu. L'abandó als sanitaris, sense pla de substitucions ni reforços, és tal que fins a Sanitat pretén que seguisquen treballant encara que tinguen covid", segons ha informat el PP.

El diputat 'popular' ha citat com exemples "el tancament de servicis de Vinaròs, la dramàtica situació que es viu cada dia a Torrevella, les llistes d'espera desbordades en Sant Joan o Alacant o, entre uns altres, els grans problemes del General de València".

Segons José Juan Zaplana, "a açò cal afegir els problemes de diagnòstics ràpids de patologies com el càncer per la suspensió de screening de còlon en alguns departaments i la falta d'especialistes en dermatologia, els acomiadaments d'urgenciòlegs i internistes, l'absència de comares o els problemes de salut mental amb la falta de professionals".

Per a Zaplana, "el govern tripartit d'esquerres del PSOE, Compromís i Podem està acabant amb el sistema públic de salut tal com ho coneixem". Al seu juí, "des que (Ximo) Puig és president, les pòlisses privades en la nostra Comunitat s'han incrementat un 23,7%, quasi un milió de persones tenen segur privat, les llistes d'espera quirúrgiques seguixen augmentat amb 1.515 persones des de maig de 2021 i hi ha un bloqueig real per la falta de professionals i el tancament d'agendes en cites amb especialistes i la realització de proves diagnòstiques".

El PPCV proposa "canvis estructurals i organitzatius, contractes estables MIR, cobrir les places de difícil cobertura, bona planificació, plans permanents de substitució de vacacions i reforços en temporades altes de turisme en la comunitat".

"Altres comunitats ho han fet. Andalusia va renovar tots els reforços covid fins a desembre, Castella-la Manxa fins a finals de setembre, Múrcia va presentar el seu pla a principis de juny, a Catalunya els reforços van començar el passat 15 juny i ací no hi ha res", ha exposat.