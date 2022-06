Rosario, de 'La isla de las tentaciones', revela que sufrió 'bullying' en el instituto y sus terribles consecuencias

Rosario Matew ha confesado un episodio íntimo sobre su vida que la ha marcado profundamente. La exconcursante de La isla de las tentaciones, a través de su canal de Mtmad, ha hablado por primera vez del bullying que sufrió en el instituto, algo que aún hoy tiene consecuencias para ella.

"Iba a un colegio privado y, en el momento que te salías de los cánones, te ibas quedando atrás", empieza contando. "Se reían de mí, y todo fue por el tema de los chicos. Eran las guays del instituto". "Empezaron a hacer comunicados en redes sociales para que la gente me dejara de lado, comentarios muy feos. Me esperaban a la puerta del instituto y me empujaban y me tiraban al suelo. Me insultaban y me hacían sentir fatal", relata Rosario. "Empecé a ser infeliz e insegura".

Según ella, "los profesores intentaron mediar", pero era ya demasiado tarde. Afortunadamente, llegó la época de la universidad, en la que ya se sintió mejor. "Ahí empecé a ser muy feliz". Después, llegó la experiencia en La isla de las tentaciones. "Ha sido la experiencia más positiva de toda mi vida. Abrí los ojos, maduré y tomé decisiones que no habría tomado fuera", cuenta.

Así, confiesa que ha sufrido "ansiedad" hasta día de hoy, y todo por comportamientos deplorables de las personas en redes sociales: "No deseáis generar los traumas que estáis creando".

Además, critica a todos aquellos que atacan a alguien por, por ejemplo, su físico y aprovecha que es personaje público para alzar la voz por aquellas personas que no pueden y trata de poner su granito de arena a la lucha contra el bullying. "Puede crear trastornos alimenticios".

Por último, lanza un importante mensaje en el que aboga por el respeto y la concienciación sobre cómo estos comentarios pueden afectar negativamente a la salud mental.