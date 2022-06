Ga·la Mora confiesa su mayor miedo: "Tengo pánico al agua del mar"

Ga·la Mora, exparticipante de La isla de las tentaciones junto a Nico Craiu, ha vuelto a dar más detalles de su vida en su canal de Mtmad. Esta vez, la joven ha llamado la atención de sus seguidores al desvelar cuál es su mayor miedo: el agua del mar.

La influencer comenzó diciendo que no se siente una persona miedosa. "No me da miedo absolutamente nada", dijo la joven. Sin embargo, poco después confesó que tiene una fobia irracional que le ha traído algún quebradero de cabeza.

Ga·la sufre talasofobia, es decir, tiene miedo al agua del mar. Aunque no le afecta en su vida diaria, en etapas como el verano sí que le resulta complicado. Ahora que está a punto de comenzar, vuelve a enfrentarse a su fobia.

"Por decir un miedo, tengo pánico al agua del mar; alguna vez que hayamos alquilado un barquito... Tirarme al agua, eso no pasa, amigos. No ver qué hay en el fondo no lo llevo nada bien", ha dicho explicando su experiencia.

Para ella, disfrutar del mar puede llegar a ser un auténtico sufrimiento. "Una vez estoy dentro y ya lo tengo todo un poquito controlado, rollo que no hay ningún tiburón o algo me vaya a acechar, pues entonces me lo paso un poquito mejor, pero lo paso bastante mal. El agua del mar me da mucho miedo", continuó contando.

A través de su Instagram, la joven quiso demostrar a sus seguidores que eso es totalmente cierto. "Este es mi tope", escribió junto a un vídeo en el que aparece tan solo con los pies en el agua, pues la talasofobia que padece le impide avanzar más.