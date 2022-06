Mazón considera que la línea "ética" y "de transparencia" de Mónica Oltra "se ha resquebrajado en mil pedazos"

A preguntas sobre la situación judicial de Oltra, y si esta circunstancia puede afectar a su "buena relación" institucional, ha señalado que "hemos trabajado desde la responsabilidad de la gestión de los servicios públicos cuando hemos podido mejorar la calidad de vida de los alicantinos como presidente de la Diputación" y ha añadido que "no hemos tenido problemas en pactar los presupuestos con Compromís porque era buenos para la provincia de Alicante".

No obstante, ha indicado Mazón que "otra cosa muy diferente es la línea ética y de transparencia" de la que ha hecho "ostentación" la propia Oltra y que considera que "ahora se ha resquebrajado por mil pedazos". "Esto es una reflexión de la coherencia que deberían tener las propias personas que antes iban con camisetas y pedían explicaciones a todos el mundo, que eran los jueces de la moralidad de todo el mundo, y ahora parece que son los jueces los que le piden la moralidad", ha reprochado.

Mazón ha manifestado que no es el que tiene que hacer valoraciones sobre "si hay gente en esta Comunitat que quiere hacer una fiesta después de tutelar a los menores como se está tutelando" ya que "es una cuestión que la tienen que valorar ellos".

"En cualquier caso, a quien le corresponde valorarlo es a los ciudadanos; yo no voy a valorar estas fiestas que hacen después de recibir imputaciones, de saltarse sus propios códigos éticos y del bochorno al que nos están sometiendo", ha agregado Mazón.

Del mismo modo, se ha referido a una "falta de respeto a la institución, a la imagen de la Comunitat Valenciana" como "una cuestión que tienen que decir ellos": "A mí no se me ocurriría hacer una fiesta de esa envergadura, es una cuestión que los ciudadanos tendrán que hacer una valoración al respecto".

Preguntado sobre la gestión y el papel del 'president', Ximo Puig, ha insistido en que "es el responsable de lo que está pasando en la Comunitat Valenciana". "Es el responsable de que Mónica Oltra siga tutelando a los menores a día de hoy. No sé lo que piensa, no sabemos si se ha saltado el código ético o no, o si lo tiene en vigor, porque no se le conoce acción alguna más allá del respeto a la justicia, que faltaría más", ha destacado.

Igualmente, ha criticado que "tampoco sabemos si sigue pensando que las responsabilidades políticas van al margen de las judiciales, porque si lo pensara, habría apartado a Mónica Oltra de la gestión de los menores desde el primer momento, y no lo hizo".

"Ha tenido más de 15 o 20 ocasiones de apartar a Mónica Oltra de la gestión de la tutela de los menores en la Comunitat, tendrán que preguntarle a Puig por qué, ya que yo no sé qué piensa al respecto", ha agregado.

Por último, ha señalado que "no es la primera vez" que Puig "guarda silencio" ya que también lo hace "con el agua, con la financiación, con las cercanías, con la listas de espera de Sanidad que están siendo un caos a las puertas del verano. Antes estábamos acostumbrados a los 'ximoanuncios', que luego no se cumplían, ahora nos estamos acostumbrando al silencio de Puig", ha zanjado.