Aina Fullana, Gemma Gorga i Marta Nin, entre els Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians

S'atorguen en les modalitats d'assaig, narrativa, teatre, infantil, juvenil i traducció, a més del premi a la difusió i l'homenatge a una trajectòria. L'acte d'entrega tindrà lloc divendres 1 de juliol a les 19.30 h en el Centre Cultural La Beneficència, informa l'entitat en un comunicat.

En la modalitat d'assaig, s'ha guardonat a 'Hi ha un país on la boira' (Tushita), de Gemma Gorga, per "l'oportuna reflexió sobre la societat actual i per a aconseguir transformar la seua estada en Sant Francisco en una reivindicació de la lectura".

El premi de narrativa ha anat a parar a 'Els dies bons' (Bromera), d'Aina Fullana, "pel mèrit literari del relat, narrat a tres veus, en primera persona, centrat en el drama personal i familiarviscut a l'entorn d'un pare drogoaddicte".

En la secció de teatre, 'Negatius' (Comanegra-Institut del Teatre), de la dramaturga Sílvia Navarro, s'ha fet amb la distinció. El jurat ha valorat la construcció dramàtica, el joc de veus i la reivindicació de la figura i l'obra de Gerda Taro i l'exploració de la relació passional entre dos personatges escindits entre la vida i la passió per la fotografia.

Per la seua banda, Marta Nin, autora de la traducció de 'I del cel van caure tres pomes' (Comanegra) de Nariné Abgarian, ha estrenat el palmarés del premi de traducció per la "qualitat de la mateixa i l'originalitat de la proposta procedent d'una cultura minoritzada".

En la modalitat de literatura infantil s'ha seleccionat a 'El llenguatge secret' (Edebé), d'Anna Mans, "per la qualitat literària i el domini narratiu, així com pels valors positius que demostra".

El premi de juvenil ha sigut para 'Pantera' (Animallibres), de Coia Valls, "per la seua qualitat literària i per l'estil àgil i directe amb que es construeix una aventura de misteri que desemboca en un viatge trepidant".

A més, la Junta de l'AELC-País Valencià ha decidit atorgar el Premi de difusió de la literatura catalana a l Espai Joan Fuster, i que la poeta i traductora Anna Montero siga l'escriptora homenatjada.