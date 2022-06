19.- El PSPV descarta que el resultat de les andaluses siga extrapolable a la Comunitat Valenciana

La portaveu del PSPV, Ana Domínguez, ha defès que els resultats de les eleccions andaluses "en cap cas" són extrapolables a la Comunitat Valenciana, on governen els socialistes al costat de Compromís i UP, i ha apostat per "aconseguir arribar a les pròximes eleccions, per a les quals queda un any, amb els partits de l'esquerra el més units possible".